El papa León XIV cumplió este sábado 14 de noviembre la promesa que hizo antes de partir hacia Roma en 2023, cuando Francisco lo llamó para ser prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El padre Roberto prometió a los sacerdotes de Chiclayo que volvería para celebrar el 350 aniversario del Señor del Costado, patrón de Santa Cruz de Succhabamba, una remota localidad enclavada en los Andes peruanos.

El papa nacido en Estados Unidos llegó este sábado en helicóptero para celebrar una misa. Por tierra, el trayecto desde Chiclayo lleva cuatro horas en auto, dos de ellas por carreteras muy estrechas y a veces intransitables por los derrumbes.

El papa León desciende de un helicóptero tras celebrar misa en Santa Cruz de Succhabamba, durante su viaje de 12 días por Sudamérica; regresa a Perú —país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo—, llegando a una base aérea en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026.

León XIV conoce bien esta ruta: la recorrió muchas veces cuando era obispo de la ciudad peruana.

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El sacerdote Wildor Cubas Julca, de la parroquia de la Inmaculada Concepción, entrevistado por los medios vaticanos, no tiene dudas:

“Monseñor Robert Prevost, o simplemente padre Roberto, ha cumplido su promesa. Antes de partir hacia Roma, dijo: ‘Volveré’”.

Se suponía que lo haría en 2025, en el 350 aniversario de la imagen del Señor del Costado, pero al antiguo obispo le esperaba otro destino: el 8 de mayo de ese año fue elegido papa.

“Es un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú. Pues estoy muy contento de encontrar a todos ustedes”, dijo León XIV al entrar hoy en la parroquia para una breve visita antes de la misa.

En los ocho años en que fue obispo de Chiclayo, Prevost venía para las confirmaciones y al menos una vez al año para la fiesta del Señor del Costado, que celebran los cinco mil habitantes del pueblo.

Hoy regresó como pontífice y pudo visitar la escultura del Cristo con una lanza clavada en el costado.

“Siempre que hubo alguna fiesta, en este caso la del Señor del Costado, estaba presente. En 28 de septiembre solía venir siempre a celebrar esa fiesta. Luego también para las confirmaciones o para alguna visita pastoral que tenía”, contó a los periodistas Kevin Noriega, ordenado sacerdote por el propio Prevost.

Venía en una camioneta, recuerda el sacerdote: “A veces venía con el chofer que lo traía, pero generalmente le gustaba manejar hasta aquí. Ya sabemos la afición del papa por los carros. Él manejaba a todos lados”.

“La gente está deseosa de poder vivir esta Santa Misa con alegría, con emoción, con entusiasmo, porque después de mucho tiempo van a poder ver al obispo, al padre Robert como le decían y ahora como santo padre”.

Para los fieles es “una emoción” enorme que el papa se haya acordado de ellos y que, en una gira por Uruguay, Argentina y Perú, haya hecho tiempo para esta pequeña localidad andina. Muchos llegaron desde pueblos de la zona y pasaron la noche allí para conseguir un buen lugar.

En la explanada, a las afueras de Santa Cruz, donde se instaló el altar rodeado de montañas, el papa recordó en su homilía: “En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo”.

“Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones. El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe”, dijo el papa al saludar a los casi 20.000 asistentes.

Con EFE

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