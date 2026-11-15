Emmanuel Macron arremete contra quienes quieren cortar la ayuda financiera a Ucrania. "Quienes quieren racionar los medios de Ucrania” buscan “obligarla a una paz injusta”, con el riesgo de una “vulnerabilidad duradera” de toda Europa, afirmó este sábado Emmanuel Macron. Su mensaje llega mientras Marine Le Pen, favorita para la elección presidencial en Francia, pone en duda la ayuda a Kiev.

“Es la receta para la próxima guerra. Esa no puede ser la posición de Francia”, dijo el jefe de Estado en un mensaje solemne publicado en X.

La candidata de Reagrupamiento Nacional (RN) planea, si gana la elección, suspender la ayuda financiera a Ucrania después de un período de seis meses. Rusia invadió Ucrania en 2022.

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“Toda Europa queda debilitada”

El Gobierno y los candidatos de un arco que va de la socialdemocracia a la derecha critican con dureza la postura de la dirigente de extrema derecha. Hoy el mejor ubicado en las encuestas para enfrentarla en la segunda vuelta de mayo es Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa. Esos mismos adversarios también lo cuestionan por una posición que consideran prorrusa.

“Si Rusia impone por la brutalidad su voluntad a un país europeo, es toda Europa la que queda debilitada”, advirtió Macron, que no puede volver a presentarse tras dos mandatos. “Ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses”.

Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Francia, Emmanuel Macron, en Dublín, el 12 de noviembre de 2026.

Una “trampa” rusa

Los europeos parecen estar a punto de conseguir un lugar en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, algo que Moscú les negaba hasta ahora. Sin embargo, en una cumbre de la Unión Europea celebrada el viernes en Dublín, dijeron temer una “trampa” rusa, ya que Rusia quiere que las conversaciones giren en torno a la “arquitectura de seguridad” del Viejo Continente.

“Los últimos intercambios con los emisarios estadounidenses lo demostraron: Vladimir Putin no quiere negociar”, dijo el presidente francés. “Pero está claro que apuesta a doblegar a Ucrania multiplicando los ataques contra civiles y buscando dejar al país a oscuras este invierno. Nuestra responsabilidad es hacer fracasar esa apuesta”.

En las conversaciones sobre Ucrania, “ahora debemos ir más lejos y decir claramente, incluso a los rusos, lo que queremos para la posguerra”. También hay que “precisar lo que esperamos de Estados Unidos para la seguridad de Europa a largo plazo”, sostuvo Macron.

Con AFP

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