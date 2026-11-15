Lo esencial:

El papa León XIV experimenta una intensa jornada en su penúltimo día de gira en Perú, en el que visitará Cusco y Pucallpa, en la Amazonía, antes de volver a Lima.

Cusco congrega los encuentros de la mañana, mientras en Pucallpa, se llevará a cabo una multitudinaria misa en la tarde.

Está previsto que el pontífice pase la noche en la capital peruana, donde sostendrá una misa de despedida el lunes, en la Base Aérea Las Palmas.

A continuación, las principales noticias de la gira del papa León XIV por Perú, este domingo 15 de noviembre, en su penúltimo día de la gira que también lo llevó por Uruguay y Argentina:

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