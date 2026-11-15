Fue uno de los ataques más letales contra la minoría cristiana de Jordania en décadas. Ahora, el Tribunal de Seguridad del país condena a pena de muerte en la horca a tres hombres señalados como los responsables.

La corte los declaró culpables de delitos que incluyen la comisión de actos terroristas con resultado de muerte, posesión de armas y municiones con fines terroristas y promoción de la ideología de un grupo terrorista. La sentencia está sujeta a apelación y a una revisión automática por parte del Tribunal de Casación, señaló Petra.

Los hechos se remontan al pasado 23 de octubre, cuando varios hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia greco-ortodoxa en la localidad de Hamoud, en la gobernación de Karak, a unos 100 kilómetros al sur de la capital del país, Amán. Nueve personas murieron y 34 resultaron heridas, señalaron las autoridades locales.

Los tres condenados fueron detenidos tres días más tarde, en medio de un tiroteo con las fuerzas de seguridad que les siguieron el rastro hasta una casa abandonada en Karak.

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Jordania, socio de Estados Unidos en la lucha contra el extremismo, llevó a cabo ese mismo día ataques aéreos en el sur de Siria contra grupos a los que vinculó con el ataque a la iglesia. Las autoridades sirias informaron que siete personas —entre ellas tres niños y una mujer— murieron a causa de los bombardeos.

Posteriormente, Jordania reconoció que sus ataques aéreos habían causado la muerte de civiles en Siria, y ambos países acordaron crear un comité de seguridad conjunto para examinar el incidente y sus consecuencias.

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Con Reuters y AP

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