Lo esencial: 

  • La Guardia Revolucionaria iraní asegura que atacó una base militar de EE. UU. en Bahrein, lo que complicaría aún más la resolución del conflicto.
  • Washington no se ha pronunciado sobre el alegado ataque de Irán, mientras Bahrein sostiene que interceptó varios asaltos de Teherán.
  • Las fuerzas gubernamentales de Yemen se retiraron de una zona cercana al estrecho de Bab el-Mandeb–de gran relevancia para el comercio y la energía global–, un fuerte revés en la guerra frente a los hutíes, respaldados por Irán.
  • Israel asegura que mató a un alto mando de Hamás durante un ataque aéreo en el sur de Gaza.

A continuación, las principales noticias de este domingo 15 de noviembre en torno a los diversos frentes de conflicto en Medio Oriente:

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