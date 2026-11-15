El presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en Nom Pen, la capital de Camboya, para participar en la vigésima cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), un encuentro que reúne a representantes de cerca de 90 Estados. La visita, la primera de un mandatario francés al país asiático desde 1993, busca también estrechar los vínculos económicos y diplomáticos de París con una región en la que Francia intenta mantener su influencia.

La reunión, que se prolongará hasta el lunes 16 de noviembre, tiene lugar en un contexto de desafíos para la organización: las tensiones entre República Democrática del Congo y Ruanda amenazan con marcar la elección de su próximo secretario general, mientras que la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China plantea interrogantes sobre el futuro del francés en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La defensa de la francofonía en la era de la IA

Durante la apertura de la cumbre, Macron llamó a los países francófonos a reforzar la presencia de su idioma en los modelos de inteligencia artificial, en un momento en que el sector está dominado principalmente por empresas y tecnologías estadounidenses y chinas.

"No podemos aceptar que las tecnologías del mañana estén concebidas únicamente para unas pocas lenguas y dejen al margen a una parte de la humanidad", afirmó el presidente francés ante los representantes de los Estados miembros de la OIF. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El mandatario consideró que la expansión de la IA plantea cuestiones fundamentales relacionadas con la soberanía tecnológica, el acceso a las herramientas digitales, la diversidad lingüística y el control de los datos. Por ello, insistió en que el francés debe convertirse en una de las lenguas de referencia para el entrenamiento de los modelos contemporáneos de inteligencia artificial.

La cuestión ya había sido planteada durante la anterior cumbre de la organización, celebrada en Francia en 2024. Entonces, los países miembros expresaron su preocupación por el predominio del inglés en los grandes modelos de lenguaje y por el riesgo de que otras lenguas queden relegadas en el desarrollo de estas tecnologías.

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El conflicto del Kivu complica la elección

Uno de los principales asuntos políticos de la cumbre será la elección del próximo secretario general de la OIF, cargo que ocupa desde 2018 la ruandesa Louise Mushikiwabo y para el que aspira obtener un tercer mandato de cuatro años, hasta 2030.

Kinsasa ha amenazado con abandonar la organización si Mushikiwabo obtiene un nuevo mandato. Una eventual salida supondría un golpe importante para la OIF: RDC cuenta con más de 110 millones de habitantes y es el país más poblado del mundo donde el francés es idioma oficial. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda afirmó que Mushikiwabo continuaría en la contienda pese a la retirada de la candidata congoleña.

Su posible reelección había provocado tensiones con República Democrática del Congo, que inicialmente presentó como candidata a la exministra de Cultura Juliana Amato Lumumba, hija del histórico dirigente independentista congoleño Patrice Lumumba, asesinado en 1961. Sin embargo, el Gobierno congoleño anunció el sábado la retirada de su candidatura con el objetivo de facilitar un acuerdo entre los Estados miembros.

Aunque no existe una declaración formal de guerra, las fuerzas congoleñas combaten en esa región contra el grupo rebelde M23, al que Naciones Unidas y Estados Unidos acusan a Ruanda de respaldar militarmente. El Gobierno ruandés rechaza las acusaciones.

La elección se produce, además, en un momento delicado para la influencia francesa en África. Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron en marzo de 2025 su retirada de la OIF, después de que sus membresías fueran suspendidas tras los golpes de Estado militares. Las decisiones se inscriben en un contexto de creciente rechazo a la influencia política, militar y cultural de Francia en varios países de la región.

Artistas se presentan durante la sesión inaugural de la 20.ª Cumbre de la Francofonía, que marca la primera visita de un presidente francés a Camboya desde 1993, en Nom Pen, Camboya, el 15 de noviembre de 2026.

Una apuesta camboyana

La cumbre representa también una oportunidad para Camboya de reforzar su proyección internacional y atraer inversiones. Bajo el lema "Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad duradera", el encuentro abordará la cooperación económica, la diversidad cultural, la resolución de crisis y la consolidación de la paz.

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Se espera la participación de alrededor de 20 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente ruandés, Paul Kagame, y el mandatario congoleño, Félix Tshisekedi.

Camboya asumirá la presidencia de la organización, que hasta ahora ejercía Francia tras haber acogido la anterior cumbre en 2024. Para Nom Pen, el encuentro constituye también una ocasión de mostrar sus oportunidades turísticas y comerciales, así como de reivindicar su lugar en la historia de la francofonía.

El país fue uno de los fundadores, en 1970, de la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica, organización que precedió a la actual OIF. Su incorporación efectiva se produjo en 1991, como observador, y en 1993 se convirtió en miembro de pleno derecho.

No obstante, la celebración de la cumbre también pone de relieve las contradicciones entre los valores que defiende la organización y la situación política del país anfitrión. Camboya funciona en la práctica como un Estado de partido único, y organizaciones de derechos humanos denuncian restricciones a las libertades políticas y la detención de activistas.

Con EFE y AP

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