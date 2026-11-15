Un fin de semana marcado por un récord de llegadas masivas.

Las Islas Canarias han vivido uno de los fines de semana de mayor intensidad migratoria de su historia reciente. Solo durante el sábado, los servicios de Salvamento Marítimo rescataron inicialmente a 1.488 personas que viajaban en 14 embarcaciones, según el balance provisional recopilado por la agencia de noticias EFE. La cifra ascendió posteriormente, este domingo 15 de noviembre, a al menos 1.580 migrantes tras nuevos desembarcos registrados durante la noche.

El sábado se convirtió así en la jornada con mayor número de rescates diarios de la historia de la ruta atlántica, superando el anterior máximo de 1.461 personas, registrado el 7 de noviembre de 2020.

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La presión migratoria continuó durante el domingo, con nuevas embarcaciones llegando al archipiélago. En la madrugada, un cayuco con 79 personas desembarcó en El Hierro, mientras los servicios de emergencia permanecían pendientes de nuevas operaciones.

A este balance se suman las 843 personas que llegaron el viernes a bordo de ocho embarcaciones, lo que eleva a 2.331 el número de migrantes arribados a Canarias en apenas 48 horas.

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El Hierro, epicentro de la emergencia

La pequeña isla de El Hierro, con algo más de 12.000 habitantes, concentra la mayor parte de las llegadas y afronta una presión extraordinaria sobre sus servicios de emergencia y acogida.

Según el balance provisional de EFE, doce embarcaciones con 1.235 personas desembarcaron en la isla durante el sábado. Otras 203 personas llegaron a Gran Canaria y medio centenar a Tenerife. Un nuevo cayuco con 92 ocupantes elevó posteriormente el balance total de la jornada.

La presión acumulada durante noviembre es especialmente significativa. Según la cadena pública de España RTVE, El Hierro ha recibido más de 9.000 migrantes a bordo de 95 cayucos en lo que va de mes, una situación que ha contribuido a la declaración de la emergencia migratoria en Canarias por parte del Gobierno español.

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, con capacidad para 500 personas, se encuentra desbordado ante la sucesión de desembarcos. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, cifró en más de 1.600 los migrantes que permanecían en la isla el domingo, mientras otros habían sido trasladados a distintos puntos del archipiélago o a la península.

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Mujeres y menores entre los migrantes rescatados

Entre las personas que llegaron durante el fin de semana había un número significativo de mujeres y menores. Según los datos provisionales recopilados por EFE, entre los 1.488 migrantes desembarcados inicialmente el sábado se encontraban 108 mujeres y 167 menores.

Uno de los cayucos más numerosos transportaba a 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores. La embarcación llegó a El Hierro después de una travesía de seis días desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes procedían principalmente de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri.

Otra embarcación rescatada durante la madrugada había partido de Kayar, en Senegal, seis días antes y transportaba a 148 personas, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores.

La Cruz Roja asiste a una mujer tras su desembarco en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, Islas Canarias, España, el 12 de noviembre de 2026.

La presión sobre los recursos de protección infantil también ha aumentado. Según fuentes oficiales citadas por EFE, el número de menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 durante las dos primeras semanas de noviembre. Las autoridades regionales han advertido, además, de la llegada de niños cada vez más pequeños.

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Travesías de hasta siete días por una de las rutas más peligrosas

Las embarcaciones que alcanzaron Canarias procedían principalmente de Senegal, Gambia y Mauritania, aunque también transportaban personas de Guinea-Conakri. Las travesías hasta El Hierro duraron entre cuatro y siete días, según los dispositivos de asistencia.

En algunos casos, los migrantes permanecieron cerca de una semana en embarcaciones precarias y abarrotadas antes de ser localizados por los servicios de rescate.

La ruta atlántica desde África Occidental hasta Canarias está considerada una de las más peligrosas del mundo. Las largas distancias, las fuertes corrientes y las condiciones meteorológicas adversas convierten la travesía en un recorrido de elevado riesgo para quienes intentan alcanzar territorio español.

Las llegadas suelen intensificarse durante los meses de otoño, cuando las condiciones del mar acostumbran a ser más favorables para la navegación. Este patrón estacional contribuye a explicar el repunte registrado desde octubre, aunque la intensidad de las llegadas de noviembre ha elevado considerablemente la presión sobre el archipiélago.

Canarias exige una respuesta urgente del Gobierno español

Ante la magnitud de la situación, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado una intervención inmediata del Ejecutivo central para reforzar los recursos disponibles y acelerar la aplicación de las medidas extraordinarias acordadas recientemente.

"La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios", advirtió Clavijo en un mensaje publicado en la red social X, en el que también informó de sus contactos con los ministros de Interior, Política Territorial e Inclusión.

El presidente autonómico pidió activar sin más demoras los compromisos adoptados el martes anterior en la Comisión Interministerial de Migraciones. Entre ellos figura una aportación de 15,18 millones de euros destinada a habilitar nuevas plazas en centros de titularidad estatal y facilitar los traslados de migrantes entre las islas y hacia la península.

El acuerdo contempla también un refuerzo de la asistencia sanitaria por parte de Cruz Roja, respaldado con un millón de euros adicional.

En este contexto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tiene previsto visitar El Hierro este domingo para abordar sobre el terreno el incremento de las llegadas y la situación de los dispositivos de acogida.

Con Reuters, EFE y medios locales

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