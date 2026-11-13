El Gobierno de Australia ha activado una cláusula de prioridad para quedar de primero en la fila de recuperación de servicios de Microsoft. El de Alemania calcula daños significativos en su economía. Algunas empresas y organismos han comenzado a desplegar campañas para promover la desconexión digital mientras contienen el pánico. El mundo sigue en vilo.





Aunque ya hay reinicios escalonados de algunos servicios –con acciones completadas en partes de la infraestructura afectada en la región Asia-Pacífico y la restitución de funciones en Europa y Norteamérica–, la interrupción de funciones de la mayor empresa de software del mundo sigue sin superarse del todo y los trabajos avanzan lentamente después de más de 20 horas.

Es probablemente uno de los mayores cortes tecnológicos de los últimos tiempos, por la duración y el alcance de los servicios que se han visto afectados en más de 70 países.

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Se estima que la interrupción podría haber impactado a 430 millones de usuarios, que es el número de personas que utilizan Microsoft 365, de acuerdo con cifras de la tecnológica. Entre ellos hay gobiernos, otras dependencias públicas como tribunales y agencias locales, empresas de todo tipo e internautas particulares.

La extensión del impacto no hace sino acentuar la preocupación sobre la dependencia global en torno a un puñado de grandes empresas tecnológicas. Las acciones de Microsoft cayeron 1,7% como consecuencia de este evento, luego de una apreciación a lo largo del año que había alcanzado el 8%.

Pero más allá de los retrocesos económicos, la confianza puede ser la pérdida más costosa. Para Microsoft, es la tercera caída masiva de 2026 y la cuarta de los últimos 13 meses.

En enero de este año, los servicios de 365 ya se vieron afectados por un corte a gran escala; en octubre se produjo una interrupción de Azure, su plataforma de nube, que impactó su suite de software de productividad; y un año antes, hubo otra caída de 365.

"Si la fiabilidad empieza a parecer un problema recurrente, eso da a cada departamento de tecnología de la información una razón para pensarlo dos veces antes de poner aún más negocio en manos de un solo proveedor", estimó el analista de mercado de la plataforma de trading eToro, Josh Gilbert, en declaraciones a la agencia Reuters.

¿Cuáles son los servicios afectados?

En total son unas 20 herramientas corporativas y educativas las que han estado presentando fallas en su funcionamiento como consecuencia de la interrupción de 365.

La principal de ellas es Outlook, el servicio de correo electrónico del que dependen empresas, gobiernos y otras oficinas públicas, al que en algunos casos no es posible acceder en ningún dispositivo. En otros, hay retrasos en la entrega de emails. En unos cuantos más, la bandeja ha vuelto a registrar movimiento.

Servicios de correo electrónico como el de France 24 han comenzado a operar normalmente, pero la productividad de algunas empresas podría estar viéndose mermada como consecuencia del corte.

Danny Lau, director de una compañía de aluminio de Hong Kong, aseguró que al no recibir actualizaciones vía email de sus clientes en Estados Unidos, el calendario de producción podría verse afectado. Lo mismo ocurre con bancos de ese país, así como un centro financiero de Asia.

El operador europeo Euronext informó de interrupciones en su mensajería de correo, la aseguradora británica Aviva activó copias de seguridad para sus informes de resultados y el gigante naviero danés Maersk advirtió a los clientes sobre retraso en sus actualizaciones.

El Tribunal Supremo de Filipinas declaró en un comunicado en X que la caída ha afectado algunas de sus operaciones, incluidas las respuestas por correo electrónico.





La administración federal alemana no ha reportado mayores problemas de funcionamiento interno por este percance, pero un portavoz del Ministerio de Transformación Digital y Modernización del Gobierno anticipó que se estiman pérdidas millonarias para las empresas del país.

Para otros gobiernos, como el de Australia, el impacto es mucho mayor. El ministro del interior, Tony Burke, comparó la interrupción con la caída de CrowdStrike en 2024, que afectó la operación del tráfico aéreo, la banca, comercios y hospitales en todo el mundo.

Australia activó este viernes 13 de noviembre una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para pedir que sus intereses reciban prioridad en la recuperación de los servicios afectados.

Además de Outlook, también ha presentado problemas Microsoft Teams, la plataforma para videoconferencias y reuniones virtuales. Tanto las llamadas como los chats grupales siguieron funcionando con normalidad, pero no era posible programar una reunión, editarla o revisar el calendario.

Eso retrasó, por ejemplo, una conferencia telefónica de la empresa estadounidense de tecnología industrial Workhouse Group Inc, que esperaba presentar a sus socios los resultados trimestrales cuando se registró la falla.

En Taiwán, una firma de valores llegó incluso a cancelar una operación de recompra de bonos, según reportó Reuters, citando una fuente familiarizada con la decisión, y otras empresas han llegado al punto de desempolvar el viejo fax para confirmar operaciones.

Imagen de archivo que muestra a un hombre utilizando un teléfono junto a un logo de Microsoft durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026.

La inteligencia artificial Copilot ha arrojado errores de carga y no ha sido posible acceder a datos de trabajo como correos, calendarios y documentos. Otras empresas del sector, como Anthropic y OpenAI, reportaron problemas para conectarse con las herramientas de Microsoft, lo que acentúa el efecto dominó de eventos como este, a medida que aumenta la utilización de inteligencia artificial para interactuar con el software de otras empresas.

En la plataforma colaborativa de gestión de contenidos SharePoint, ha sido posible abrir archivos locales, pero no compartirlos con usuarios externos a la organización. Servicios de agenda y gestión de tiempo como Planner y Tareas Pendientes también han estado arrojando errores.

"No es un ciberataque" y otras explicaciones

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que la interrupción se deba a un ataque cibernético, en una publicación en X.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió Lamanna, quien lamentó las interrupciones que han retrasado la operación "en cualquier región" del mundo.





Pero la aclaración del ejecutivo no necesariamente trae calma después de varias horas de mensajes contradictorios en medio de los esfuerzos de recuperación.

"Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", fue el reporte inicial de Microsoft cuando se registró la caída.

Una serie de publicaciones posteriores hicieron temer que los ingenieros estuvieran teniendo dificultades para controlar completamente el problema.

Horas después de decir que había logrado restaurar con éxito la funcionalidad del servicio, la empresa afirmó que había actualizado su lista de productos afectados y que seguía abordando el problema.

Luego reconoció que "hemos monitorizado el estado de los cambios aplicados para mejorar la disponibilidad y confirmado que no están dando el resultado esperado".

Su última actualización ha sido un poco más auspiciosa. "Estamos observando avances alentadores en la recuperación, con una mejora en la disponibilidad del servicio y en el rendimiento del envío de correos electrónicos en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada", informó la empresa.





Hasta el momento, se cree que la falla se debió a una saturación en un proceso central de algunos servidores, una sobrecarga que ha interrumpido o demorado el tiempo de respuesta, pero Microsoft ha dejado claro que solo una vez que se recupere la operatividad normal será posible compartir un informe detallado sobre la causa y dar a conocer las medidas que se han tomado para no vuelva a suceder.

Mientras tanto, entes como la Organización Mundial de la Salud han aprovechado el corte para compartir recomendaciones sobre actividades sanas en tiempos de desconexión, aunque eso difícilmente alivie la ansiedad por el impacto de las horas que gobiernos y empresas han pasado fuera de línea.

Con AP, Reuters y EFE

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