Dos años después de caer en manos de las pandillas que asolan a la capital de Haití, el principal estadio del país, que solía ser sede de los partidos de las selección nacional de fútbol, ha vuelto a quedar bajo control de las autoridades.

La Policía de Haití anunció el jueves que ha retomado el "control total" del estadio Sylvio-Cator, que lleva el nombre de uno de los atletas haitianos más reconocidos, ganador de la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928.

En un comunicado, la Policía Nacional haitiana (PNH) aseguró que el operativo fue realizado junto a la Task Force, un grupo de mercenarios extranjeros al servicio del Gobierno y dirigido por el empresario estadounidense Erik Prince.





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Gracias a la acción conjunta, afirmó la PNH, las fuerzas de seguridad pudieron asegurar tanto el estadio como sus alrededores.

Después de tomar el área, la PNH entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador, que disponen de más de 2.000 soldados en el país, las que estarán "a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado", indicó el cuerpo policial en un breve comunicado.

Un fotógrafo de la agencia AFP pudo constatar la presencia de militares salvadoreños en el lugar, mientras que la televisión pública de El Salvador señaló que esos efectivos "tomaron posiciones" en el recinto el jueves.

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Bukele repite sus amenazas a las pandillas haitianas

Haciéndose eco de la captura del estadio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que tropas salvadoreñas también participaron de la acción y confirmó que la instalación de "una base operativa" allí para "continuar nuestro avance hacia el corazón de los territorios controlados por las bandas".

En una publicación de X escrita en creole haitiano, el mandatario salvadoreño aseguró que durante la misión fueron encontrados "varios cráneos humanos".

El posteo de Bukele fue acompañado de un video en el que se observan lo que parecen ser esos restos a los que hizo referencia.

También se puede ver a varios soldados y vehículos blindados entrando en el estadio, mientras que algunas secuencias muestran disparos dirigidos hacia el exterior del recinto.





En su declaración, el presidente salvadoreño señaló que "ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno" y advirtió a los miembros de las pandillas que "abandonen la zona antes de que comience la ofensiva".

"Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias", sentenció.

El Salvador, que ya participaba en el despliegue internacional en el país de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño de más de 2.000 soldados, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

Su envío ha despertado controversias por las dudas sobre los objetivos de la misión (que evolucionó de la intención de rescatar a los cuatro desaparecidos a lo que parece ser un combate más amplio contra las pandillas) y la falta de coordinación con los organismos internacionales.

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Un estadio simbólico

Inaugurado en 1953 y con capacidad para unos 10.000 espectadores, el estadio Sylvio-Cator cayó en manos de las bandas en 2024. Estos grupos controlan actualmente gran parte del territorio haitiano, el país más pobre de América Latina y el Caribe.

Debido a la violencia de las bandas, la selección de fútbol de Haití —cuyos jugadores militan, en su mayoría, en el extranjero— se vio obligada a disputar sus partidos como local en Curazao durante la última fase de la clasificación para el Mundial de 2026, que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá.

El marroquí Achraf Hakimi supera al haitiano Ruben Providence durante el partido que enfrentó a Marruecos contra Haití en el Mundial de fútbol, en Atlanta (EE. UU.), el 24 de junio de 2026.

A pesar de estas dificultades, los 'Grenadiers', dirigidos por el francés Sébastien Migné, lograron una épica clasificación para la Copa del Mundo, la segunda de su historia.

Sin embargo, el equipo haitiano fue eliminado en la primera ronda del Mundial tras sufrir tres derrotas ante Escocia, Brasil y Marruecos.

Según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado esta semana, al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año a causa de la violencia que sufre el país.

Con AFP y EFE

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