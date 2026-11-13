La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes 13 de noviembre detener los despegues en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Casi 7.000 vuelos sufrieron demoras o cancelaciones, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

La FAA explicó, a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida "deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso" y que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso".

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Duffy dijo en una publicación en la red social X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA se encuentran investigando el incidente.

La interrupción vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesa el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, afectado por fallas de equipos, problemas de comunicación y falta de controladores mientras la FAA intenta reemplazar su infraestructura obsoleta.

El Congreso aprobó en 2025 12.500 millones de dólares para la modernización, y este viernes la FAA y la Casa Blanca pidieron a los legisladores otros 30.100 millones.

Personas hacen fila dentro de una terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara la suspensión de los despegues en todo el país “por circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”, tras haber informado de graves problemas de comunicación en el control de tráfico aéreo. 13 de noviembre de 2026.

"Esto no es comparable con el 11-S"

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que por el momento no hay indicios de que “se trate de un ataque malintencionado contra nosotros".

"Es simplemente un corte de telecomunicaciones”.

Mullin restó importancia a las comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001:

“Esto no es comparable con el 11-S. Es un terreno en el que no voy a entrar”.

Estados Unidos tiene el espacio aéreo más transitado del mundo. La FAA gestiona más de 45.000 vuelos diarios y unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

Es la tercera vez en el siglo que se decreta la suspensión general de despegues en Estados Unidos. La primera fue tras los atentados del 11-S y la segunda en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.





Experto en seguridad aérea compara la falla con un corte regional de septiembre

Steve Arroyo, expiloto de United Airlines y experto en aviación, dijo que el problema es similar al corte de comunicaciones del control aéreo que en septiembre afectó a cientos de vuelos en el noreste de Estados Unidos, aunque esta vez a escala nacional.

Según Arroyo, la falla podría estar relacionada con la tecnología obsoleta que usan los controladores aéreos.

“Si no tienes esa capacidad, ya sea porque los cables viejos que tienen están deteriorados o por cualquier otro motivo, tienes que dejar los aviones en tierra”, afirmó.

Según el experto, en el aire se corrre el riesgo de no poder comunicarse con los aviones.

Con EFE, AP y Reuters

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