La Policía de Nueva York dio a conocer los nombres de las ocho personas que murieron en el derrumbe de un edificio el miércoles en Brooklyn. Entre las víctimas hay dos niños colombianos, de 9 y 10 años.

El inmueble estaba ubicado en Flatbush, un barrio conocido como el “Pequeño Caribe”. Se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y cayó sobre un edificio en construcción contiguo, donde quedaron atrapadas varias personas.

Según el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, seis de las víctimas murieron en el lugar y dos en el hospital. El derrumbe dejó además 18 heridos.





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Los fallecidos son Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes González, de 10; Gabriel Siguencia, de 22; Mamadou Bhoye Barry, de 23; Edgar Santiago Sapón, de 26; José Luis Caguana Cosquillo, de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán y Mamadou Bhoye N’Diaye, ambos de 31.

El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó la nacionalidad de los dos niños e informó que otra de las víctimas también era colombiana. Entre los fallecidos hay además migrantes de Guatemala, Guinea y Ecuador.

El guatemalteco Edgar Santiago Sapón Gutiérrez había llegado a Estados Unidos hace tres años y trabajaba como obrero de la construcción. Se encontraba en la obra vecina cuando el edificio colapsó, según el diario ‘The New York Times’. Estaba casado y tenía un hijo de 6 años.

Entre las víctimas hay dos niños y dos obreros de la construcción, y al menos 18 personas resultaron heridas, cuatro de ellas bomberos.

Mamadou Bhoye Barry y Mamadou Bhoye N’Diaye, originarios de Guinea, eran parientes. El primero trabajaba como repartidor de comida y el segundo como empleado de Amazon, de acuerdo con el periódico estadounidense.

Entre los ecuatorianos figuran José Luis Caguana, obrero de la construcción, que tenía un hijo de 4 años y cuya esposa estaba embarazada, y Gabriel Siguencia, carpintero en la misma obra, según ‘The New York Times’.

Mamdani dijo que algunos trabajadores que sobrevivieron al derrumbe se sumaron a los bomberos para sacar a sobrevivientes de entre los escombros, y agradeció a “quienes corrieron hacia el peligro cuando el edificio se derrumbó, y en las horas que siguieron”.

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El Departamento de Edificios de Nueva York continúa investigando las causas de la tragedia. Según su comisionado, Ahmed Tigani, los obreros estaban excavando el terreno contiguo cuando el inmueble colapsó.

En marzo, el departamento había suspendido la demolición en ese espacio por falta de protección para los edificios vecinos. En abril detectó que los trabajos se habían reanudado pese a la orden de suspensión, y en mayo los autorizó tras la corrección de las fallas de seguridad.





Ecuador repatriará a sus dos víctimas

El Gobierno de Ecuador anunció este viernes 13 de noviembre que se hará cargo de los costos de repatriación de los cuerpos de Gabriel Siguencia y José Luis Caguana.

Según la Cancillería ecuatoriana, el traslado de los restos de Caguana está previsto para el lunes 16 de noviembre, mientras que el de Siguencia aún debe coordinarse con la familia.

"El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de los compatriotas fallecidos y reafirma su compromiso de brindar protección y asistencia a los ecuatorianos en el exterior, especialmente ante situaciones de emergencia que afectan su integridad y bienestar", indicó la Cancillería en un comunicado.

Con EFE

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