Lo que pasa en Nvidia no necesariamente se queda en Nvidia. La caída en desgracia del exdirector ejecutivo y cofundador de la empresa, Jensen Huang, pone de relieve los vínculos entre las grandes tecnológicas y la Casa Blanca, que parece haber encontrado a su chivo expiatorio en Howard Lutnick, secretario de Comercio.

Huang renunció con efecto inmediato el 12 de noviembre a su cargo de CEO, pero el impacto de su romance con una supuesta espía china, que ha puesto en riesgo una de las industrias más sensibles para Washington, la de la inteligencia artificial, ahora amenaza con arrastrar en la caída a Lutnick.

Este viernes 13 de noviembre, el secretario del Tesoro Scott Bessent señaló en su dirección, al sugerir que no había ejercido con suficiente rigor las disposiciones que regulan las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial a China.

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Bessent aseguró en una entrevista con 'CNBC' que durante meses, su despacho, así como el Pentágono, el Departamento de Estado y la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), habían estado a favor de añadir a Megaspeed –empresa con sede en Singapur– a una lista negra comercial, un grupo de compañías vinculadas a China que se consideran un riesgo para la seguridad nacional.

"Me frustra que el presidente Trump dejara muy claro que China no debería recibir ningún chip Nvidia por encima de los H100″, afirmó, refiriéndose a la unidad de procesamiento gráfico considerada como la barrera de las exportaciones al gigante asiático.

Inmediatamente, Bessent agregó: "Pero (el Departamento de) Comercio es el que firma, y tendrás que preguntarles por sus procesos internos".

Megaspeed es el proveedor de infraestructura para IA del que fue ejecutiva en el pasado Alice Huang, la mujer en el centro del escándalo por la aventura extramarital de Jensen Huang y quien es señalada de supuestamente compartir inteligencia con China, aunque Beijing lo niega.

Fuentes anónimas citadas en un informe de la agencia Bloomberg señalan que servidores con chips H800 de Nvidia (con un valor de unos 73 millones de dólares) terminaron en poder de una filial de Shanghai Longteng Intelligent Computing, empresa creada por Alice Huang hace más de una década, a pesar de que habían sido vendidas originalmente a Megaspeed y de que el comercio de ese tipo de chips con China está prohibido desde 2023.

"La verdadera historia aquí debería ser: ¿Nvidia conocía a su cliente y hubo un esfuerzo sólido en Nvidia para asegurarse de que no hubiera filtraciones y de que no vendieran a empresas fantasma que claramente eran (un trámite) de paso a otros? –agregó Bessent–. Es importante que cualquiera en la empresa allí rinda cuentas por eso".

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¿A qué se debe el foco sobre Lutnick?

Lutnick ha estado en medio de un creciente escrutinio por su cercanía con Jensen Huang, pero este era el ejecutivo mimado en muchos otros niveles de la Casa Blanca, incluyendo al presidente Donald Trump, que tras su renuncia dijo que "ha hecho un trabajo fantástico".

De hecho, Huang acompañó a Trump en su viaje oficial a China el año pasado y fue uno de los invitados a la cena de Estado que se organizó en ocasión de la visita de Xi Jinping a Washington.

Legisladores demócratas han dirigido su atención precisamente a la cercanía de Trump con el ejecutivo, considerado uno de los máximos promotores del desarrollo de la IA.

La agencia Reuters citó informes anónimos de altos cargos de la Casa Blanca que admitieron que están debatiendo sobre la posibilidad de apartar a Lutnick del cargo, como respuesta al escándalo de presunto espionaje.

Según un artículo del 'New York Times', Lutnick se ha resistido a imponer límites a la venta de chips más avanzados de Nvidia a China, a pesar de las regulaciones existentes y de las sospechas de que esos insumos fundamentales para el desarrollo de la IA estaban llegando a través de empresas intermediarias como Megaspeed.

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Esa compañía ya había sido señalada de prácticas similares el año pasado, pero en diciembre sus responsables aseguraron que no había pruebas de ello. El jueves, sin embargo, emitió un comunicado con una nueva disposición a seguir colaborando en las investigaciones sobre el supuesto desvío de chips H800 a China.

En el documento, la empresa agregó que "se toma muy en serio" las leyes de control de exportaciones de Washington, y agregó que "ha cooperado en las inspecciones realizadas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU., y está preparada para colaborar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental".

Megaspeed es reconocida como 'cloud partner' o socio para el alojamiento de contenidos en la nube por Nvidia.

Jensen Huang ha accedido a responder preguntas del Congreso en diciembre próximo y se espera que Lutnick también sea llamado a comparecer.

De momento, Bessent ha dejado muy claro que el Departamento del Tesoro tiene límites que le impiden operar en terrenos en los que el de Comercio sí está habilitado.

"La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) no tiene control sobre cosas como esta, en términos de exportaciones. Esta es una decisión de la BIS (Oficina de Industria y Seguridad), y quizás la FTC (Comisión Federal de Comercio) podría incluir algo en su lista restrictiva", sostuvo Bessent, para luego agregar que la Administración está trabajando para cerrar las "fugas" en el sistema de exportación de chips.

No es la primera polémica a la que se enfrenta Lutnick, que el año pasado salió ileso de esfuerzos bipartidistas para forzar su renuncia, luego de que la publicación de documentos sobre el depredador sexual Jeffrey Epstein revelara vínculos personales y de negocios entre ambos.

Nvidia: en el centro de la carrera hacia el futuro

Nvidia, que es la segunda empresa más valiosa de Wall Street, detrás de Apple, se ha convertido en el nodo central del desarrollo de la IA, una apuesta defendida de manera fervorosa por la Administración Trump.

La compañía domina el mercado de chips informáticos usados para entrenar y ejecutar modelos de IA, pero las pérdidas registradas por el escándalo de Jensen Huang podrían abrir el terreno para rivales como Broadcom, Intel y Advanced Micro Devices, cuyas acciones se apreciaron a medida que las de Nvidia caían cerca de un 16%.

"Esto podría convertir lo que ha sido efectivamente un monopolio en una carrera de caballos de nuevo, ya que los competidores se apresuran a satisfacer la creciente demanda", evaluó Bret Greenstein, director de IA de la consultora global West Monroe, en declaraciones a la agencia AP.

"Nvidia no creó esa demanda, y un cambio en esta parte del mercado podría, en última instancia, diversificar la cadena de suministro, crear más opciones para los clientes y fortalecer la industria de la IA en los próximos años", agregó Greenstein. MIRA TAMBIÉN Multitudinarias manifestaciones y algunos disturbios: así transcurrió la primera huelga general en España en 14 años ¿El país más hackeado en Europa? ¿Por qué Francia es el objetivo de tantos ciberataques?

Sin embargo, Chester Spatt, profesor de finanzas en la Universidad Carnegie Mellon, advirtió sobre no sobreestimar esa tendencia, al advertir que las ganancias de la competencia "serán menores a las pérdidas de Nvidia", aunque reconoció la perspectiva de que los compradores de chips se vuelvan "mucho más reacios a concentrar sus compras en una única fuente".

La compañía ha estado a cargo de llevar los gráficos 3D a los mercados multimedia y de videojuegos y en 2025 se convirtió en la primera empresa en alcanzar los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil, gracias a la creciente demanda de sus chips de IA, capaces de alimentar grandes modelos de lenguaje y centros de datos.

"El liderazgo tecnológico de Nvidia no va a desaparecer, pero Huang había desempeñado un papel extraordinariamente importante como estratega jefe, negociador y representante político de la empresa, con acceso privilegiado tanto a Washington como a Beijing", apuntó en una respuesta para la agencia EFE Lizzi C. Lee, experta en tecnología y economía china del Asia Society Policy Institute (ASPI).

El Gobierno de Donald Trump se ha opuesto en repetidas ocasiones a regular el desarrollo de la IA, alegando preocupaciones de que esto signifique ceder terreno a China, pero ahora se encuentra precisamente ante el predicamento de que uno de sus ejecutivos favoritos haya permitido fugas en ese sentido.

La narrativa impulsada por Bessent es solo parte del aparente esfuerzo de control de daños de la Casa Blanca para mitigar el impacto por la cercanía entre Trump y Huang.

La firma consultora Trivium China estima que "Washington también podría tomar medidas para restringir el acceso de las empresas chinas a centros de datos con tecnología de Nvidia en el extranjero". "Eso provocaría mayores costes para los desarrolladores chinos de IA, menos opciones para adiestrar a sus modelos avanzados y una presión aún mayor para cambiarse a chips nacionales", sentenció.

Con AP, Reuters y EFE

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