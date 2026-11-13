Lo esencial:
- El papa León XIV vive una emotiva jornada en Chiclayo, que marca su regreso a la ciudad cuya diócesis lideró durante ocho años.
- Según estimaciones, unas 500.000 personas participaron de una multitudinaria misa en un enorme campo a las afueras de la ciudad, bajo un intenso calor.
- Su agenda incluye una visita a una capilla situada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, cuya remodelación fue impulsada por el sumo pontífice, cuando era obispo de la diócesis.
- Chiclayo, una ciudad de 700.000 personas en la costa norte del Pacífico peruano, recibió con alegría y entusiasmo la llegada de su antiguo pastor.
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