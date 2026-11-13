El primer resumen de la presidencia de la COP31 vaticina un escenario difícil para alcanzar acuerdos de cara a la segunda semana de la cumbre climática frente a las posiciones variadas de los países participantes.

El texto, que reúne las propuestas de las delegaciones para el posible texto de cierre, incluye sugerencias desde abandonar los combustibles fósiles hasta ampliar la financiación para los países vulnerables y responder a la superación de los 1,5 grados de calentamiento global.

Australia, que dirige las negociaciones en Antalya, indicó antes de la cita que quiere promover una "decisión de cobertura", es decir una declaración política sobre las prioridades globales en materia climática.

Tras consultar a las cerca de 200 delegaciones, Australia publicó este 13 de noviembre un "resumen de las reflexiones" en curso, que muestra la diversidad de puntos de vista.

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Así, algunos países proponen que la declaración política aborde la superación, inminente según la ONU, del umbral de 1,5 ºC de calentamiento global, y la necesidad de que sea lo más breve posible para evitar daños mayores.

También sugieren abandonar progresivamente los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las energías renovables, lo que refleja posiciones de bloques como la Unión Europea o las naciones insulares del Pacífico.





Pero en contrapartida, aparecen peticiones para respetar las circunstancias nacionales y no imponer una único camino energético, así como propuestas para que el documento no señale fuentes de energía concretas.

Al mismo tiempo se pide un despliegue de tecnología que proteja los sistemas alimentarios, mejores dispositivos de alerta temprana para prevenir el alcance de las catástrofes, y que los países desarrollados cumplan sus "obligaciones" de financiación a los países en desarrollo.

Uno de los puntos recogidos en el documento remite a un acuerdo adoptado en la COP de Bakú de 2024, que incluye la idea de bajar las barreras que afrontan los países en desarrollo -percepción de riesgo, coste del capital- para financiarse de forma sostenible. Una demanda expresada por países de América Latina, Asia y África, para no cargar con más deuda.

El bloque también tiene entre sus prioridades que se amplíe a más actores, tanto países como intereses privados, la base de contribuyentes, a fin de cumplir con las promesas de financiación a las naciones en desarrollo, entre ellas alcanzar los 300.000 millones de dólares anuales para 2035.

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Un resumen que no refleja los respaldos a cada propuesta

El documento presentado este viernes no puede considerarse ni siquiera un borrador de acuerdo, sino un resumen organizado de las posiciones expresadas por las delegaciones en las consultas del pasado martes y miércoles.

El propio texto advierte de que no refleja consenso ni el grado de respaldo de cada propuesta, ya que algunas fueron planteadas por varios países y otras por unos pocos. Su función es dar a conocer qué asuntos quieren incluir los gobiernos y cuáles prefieren excluir, por lo que supone un primer mapa para orientarse en las discusiones.

Australia presentará más adelante un primer borrador de compromiso, que podría publicarse el lunes próximo, cuatro días antes del cierre previsto de la COP de Antalya.





"Lo que tenemos es un catálogo de las visiones y pedidos de las partes", pero de forma "contradictoria", por ejemplo cuando se pide no apuntar a ninguna fuente específica de energía, pero luego se plantea el objetivo de reducir las emisiones de metano en la quema de combustibles fósiles, explicó Gabrielle Swaby, analista senior del World Resources Institute.

La presidencia australiana de las negociaciones "tendrá que ser muy cautelosa, porque algunos grupos de países contestan la legitimidad del ejercicio" y no quieren que se adopte tal decisión política en la COP31, indicó Alden Meyer, del grupo de reflexión E3G, refiriéndose a Rusia y al grupo de países árabes.

Diana Acconcia, representante de la Comisión Europea, consideró en una rueda de prensa que el resumen refleja "con fidelidad las posiciones expresadas", incluidas las europeas, pero precisó que todavía es una base para nuevas consultas, no para negociar ya un acuerdo.

En tanto, Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP31, sostuvo que los ingredientes para avanzar están sobre la mesa. "Ahora, los gobiernos deben combinarlos en una receta que genere una acción climática real, en lugar de un acuerdo diluido que se limite al mínimo común denominador", agregó.

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La ONU pide evitar que países vulnerables queden atrapados en un "círculo vicioso" de deuda

Por su parte, el responsable de cambio climático de Naciones Unidas, Simon Stiell, reclamó este viernes una reforma de la financiación climática para que los países vulnerables puedan protegerse de los desastres sin quedar atrapados en un "círculo vicioso" de deuda y préstamos cada vez más caros.

"Necesitamos mayores esfuerzos para hacer frente a la deuda, de modo que los países no se vean obligados a elegir entre pagarla o reforzar su resiliencia", aseguró Stiell al inicio de un diálogo ministerial sobre financiación climática en la COP31.

Stiell advirtió de que alcanzar los objetivos económicos internacionales no garantiza por sí solo que se atiendan las necesidades de los países, si no cambia también la forma en que se distribuyen los recursos.

El desafío, según Stiell, es convertir esas metas en inversiones que permitan transformar las economías, más allá de financiar proyectos aislados.





Muchos países vulnerables sufren un "círculo vicioso", denunció Stiell, porque "la amenaza de inundaciones, incendios, tormentas y sequías encarece sus préstamos incluso antes de que ocurra una catástrofe".

Y cuando llega el desastre, agregó, caen los ingresos, aumentan los costes de reconstrucción y crece la deuda, lo que deja menos recursos para prevenir nuevos daños.

Para romper esa dinámica, Stiell planteó cuatro prioridades: financiación asequible, acceso más sencillo, fortalecimiento de las instituciones nacionales y mayor coordinación internacional.

Aunque consideró esenciales la inversión privada, los préstamos y las garantías, subrayó que las ayudas no reembolsables y los créditos en condiciones muy favorables seguirán siendo fundamentales para los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares y otras economías vulnerables.

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También pidió simplificar los procedimientos de acceso a los fondos, ante la enorme cantidad de requisitos administrativos que deben superar los gobiernos para solicitar recursos a toda una maraña de programas e instituciones.

"La financiación climática debe adaptarse a los países, y no al revés", sentenció.

Con AFP y EFE

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