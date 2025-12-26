Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra militantes del autodenominado Estado Islámico en el noroccidente de Nigeria a petición del Gobierno nigeriano, según informaron el jueves 25 de diciembre el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, y el Ejército estadounidense. Ambos afirmaron que el grupo había estado atacando a cristianos en la región.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del ISIS (autodenominado Estado Islámico) en el noroccidente de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!", declaró Trump en una publicación de su plataforma Truth Social.

El Comando África del Ejército estadounidense señaló que las embestidas se llevaron a cabo en el estado de Sokoto a petición de las autoridades nigerianas y que causó la muerte de varios militantes del autodenominado Estado Islámico.

El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, declaró a la cadena británica ‘BBC’ que se trató de una "operación conjunta" dirigida contra "terroristas" y que "no tiene nada que ver con ninguna religión en particular".

Sin nombrar específicamente al grupo extremista, Tuggar sostuvo que la operación se había planeado "desde hacía bastante tiempo" y que se había utilizado información de inteligencia proporcionada por la parte nigeriana.

"Es Nigeria el que proporcionó la inteligencia", declaró a la cadena de televisión local ‘ChannelsTV’, indicando que había estado hablando por teléfono con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. "Hablamos dos veces. Hablamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante otros cinco minutos antes de que se produjera", subrayó.

Tuggar no descartó nuevos asaltos y agregó que dependerá de las decisiones que tomen los líderes de ambos países.

El ataque se produce después de que Trump, a finales de octubre, comenzara a advertir que el cristianismo se enfrenta a una "amenaza existencial" en Nigeria y amenazara con intervenir militarmente en el país de África Occidental por lo que, según él, es su incapacidad para detener la violencia contra las comunidades cristianas.

La agencia de noticias Reuters reportó el pasado lunes que Estados Unidos había estado realizando vuelos de recopilación de inteligencia sobre amplias zonas de Nigeria desde finales de noviembre.

"Más por venir"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria afirmó que los ataques se llevaron a cabo como parte de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, que implica el intercambio de información de inteligencia y la coordinación estratégica para atacar a grupos militantes.

"Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria en el noroeste", declaró el Ministerio mediante una publicación en la plataforma X.

Un vídeo publicado por el Pentágono mostró al menos un proyectil lanzado desde un buque de guerra. Además, un funcionario de defensa estadounidense afirmó que el ataque tuvo como objetivo a varios militantes en campamentos conocidos del grupo extremista.

Por su parte, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, agradeció en X al Gobierno nigeriano su apoyo y cooperación.

“El presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir…”, declaró.

El Gobierno de Nigeria ha declarado que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos y las afirmaciones de EE. UU. de que los cristianos enfrentan persecución no reflejan la compleja situación de seguridad e ignoran los esfuerzos por salvaguardar la libertad religiosa. Sin embargo, el país africano ha acordado colaborar con Washington para reforzar sus fuerzas contra los grupos militantes.

La población del país está dividida entre musulmanes que viven principalmente en el norte y cristianos en el sur.

La Policía informó el jueves 25 de diciembre que un presunto atacante suicida mató al menos a cinco personas e hirió a otras 35 en el noreste de Nigeria, otra región afectada por insurgentes islamistas.

En un mensaje navideño publicado previamente en X, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, hizo un llamado a la paz en su país, "especialmente entre personas de diferentes creencias religiosas (…) Me comprometo a hacer todo lo posible para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia".

Trump emitió su declaración sobre el ataque el día de Navidad, mientras se encontraba en su club Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, donde ha estado pasando las fiestas decembrinas. No tuvo eventos públicos durante el día y fue visto por última vez por los periodistas que viajaban con él, en la noche del miércoles 24 de diciembre.

La semana pasada, el Ejército estadounidense lanzó ataques a gran escala por separado contra docenas de objetivos del autodenominado Estado Islámico en Siria, después de que Trump prometiera contraatacar tras un presunto ataque del EI contra personal estadounidense en el país.

¿Qué es el autodenominado Estado Islámico?

Es considerado un grupo musulmán sunita. Surgió en Irak y Siria y rápidamente creó un califato, declarando su dominio sobre todos los musulmanes y desplazando en gran medida a Al Qaeda.

En su apogeo, entre 2014 y 2017, controló amplias áreas de ambos países, gobernando a millones de personas. Tenía una base a solo 30 minutos en auto de Bagdad y también controlaba la ciudad de Sirte, en la costa mediterránea de Libia.

En su territorio, el grupo buscó funcionar como un gobierno centralizado, imponiendo estrictamente su interpretación de la sharia islámica y desplegando una brutalidad, que incluyó ejecuciones públicas y torturas.

Sus combatientes también llevaron a cabo o inspiraron atentados en docenas de ciudades de todo el mundo.

El califato finalmente se derrumbó en Irak y Siria tras una sostenida campaña militar de la coalición liderada por Estados Unidos.

¿Dónde opera actualmente?

Tras ser expulsado de sus bases en la ciudad siria de Raqqa y la iraquí de Mosul, el grupo se refugió en el interior de los dos países fracturados.

Mantiene una presencia significativa en Siria e Irak, en partes de África, incluida la región del Sahel, y en Afganistán y Pakistán.

Los combatientes están dispersos en células autónomas, el liderazgo del grupo extremista es clandestino y su tamaño total es difícil de cuantificar. La ONU estima que cuenta con 10.000 miembros en sus territorios de influencia.

Muchos combatientes extranjeros se han unido a la rama del autodenominado Estado Islámico en Jorasán (ISIS-K), llamada así por un antiguo término para la región que incluía partes de Irán, Turkmenistán y Afganistán.

En Filipinas, las filiales del movimiento extremista siguen activas en las zonas del sur, especialmente en Mindanao, donde militantes a favor del grupo controlaron la ciudad de Marawi en 2017.

¿Cuáles son los objetivos y tácticas del grupo extremista?

El autodenominado Estado Islámico siempre ha buscado difundir su forma extrema de interpretar el islam, pero ha adoptado nuevas tácticas tras el colapso de sus fuerzas y una serie de reveses en Medio Oriente.

Ahora es un grupo heterogéneo que a menudo opera a través de afiliados y simpatizantes.

Sin embargo, ha conservado la capacidad de llevar a cabo atentados de gran repercusión, que reivindica en sus canales de Telegram, publicando a menudo imágenes como parte de su plan para sembrar el terror.

Si bien los militantes del autodenominado Estado Islámico que operan en varias regiones comparten una ideología, no hay indicios de que intercambien armas ni financiación.

El Ejército estadounidense cree que el líder actual del grupo es Abdulqadir Mumin, quien dirige la rama somalí.

¿Dónde ha perpetrado ataques recientemente?

El tiroteo en un evento judío de Hanukkah en la playa Bondi de Sídney ha suscitado dudas sobre si el grupo está inspirando de nuevo ataques de lobos solitarios. La Policía afirmó que el movimiento pareció inspirar a los hombres armados, que mataron a 15 personas.

Los hombres acusados ​​de perpetrar el peor tiroteo masivo en Australia en casi 30 años habían pasado tiempo en Filipinas, donde se sabe que operan redes vinculadas al movimiento extremista.

El autodenominado Estado Islámico continúa atacando y conspirando en Siria, donde el Gobierno ha firmado un acuerdo de cooperación con la coalición liderada por Estados Unidos para combatir al grupo.

Este mes, dos soldados estadounidenses y un intérprete civil fueron asesinados en Siria por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias sospechoso de simpatizar con el grupo.

El Ejército estadounidense lanzó ataques a gran escala contra docenas de objetivos del autodenominado Estado Islámico en Siria, después de que Trump prometiera contraatacar tras un presunto ataque de ese grupo contra personal estadounidense en el país.

El movimiento radical ha expresado su odio hacia el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, llamándolo "el chico de Trump" y acusándolo de "establecer el peor y más oscuro capítulo de traición en la historia moderna islámica", dos días antes de que los soldados y el intérprete estadounidenses fueran asesinados en Siria.

El grupo también ha llevado a cabo ataques en África, lo que demuestra que aún tiene alcance global.

En octubre, se atribuyó la responsabilidad de un ataque que, según una misión de la ONU, mató al menos a 43 fieles durante una misa nocturna en una iglesia en el este del Congo.

Con Reuters, AFP y artículo adaptado de su versión original en Inglés

