Al menos ocho personas murieron este viernes 26 de diciembre en una explosión en la mezquita Imam Ali Bin Abi Talib, un lugar de mayoría alauita en Homs, reportó la agencia estatal de noticias siria SANA.

SANA citó a Najib al-Naasan, funcionario del Ministerio de Salud sirio, quien afirmó que al menos otras 18 personas resultaron heridas. Y destacó que las cifras pueden seguir en aumento.

Por su parte, la oficina de prensa de la ciudad de Homs informó que las fuerzas de seguridad habían acordonado la zona tras la explosión. El funcionario local Issam Naameh declaró que la explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía de este viernes, que suele ser la hora de mayor afluencia en las mezquitas.

Un grupo militante islamista, Saraya Ansar al-Sunna, se adjudicó posteriormente el ataque mediante un comunicado en Telegram, en el que aseguró que sus combatientes "detonaron varios artefactos explosivos" dentro del templo musulmán.

El grupo, formado tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, ya se había atribuido un ataque contra una iglesia de Damasco el pasado junio.

“Intento desesperado” por desestabilizar Siria

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria calificó el nuevo ataque como un "intento desesperado" de desestabilizar el país y se comprometió a exigir responsabilidades a los responsables.

En un comunicado, el Ministerio condenó el “acto criminal y cobarde" que, destacó, se produjo "en el contexto de repetidos intentos desesperados de socavar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio".

La cartera reiteró su "firme postura en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas", al subrayar que "tales crímenes no disuadirán al Estado sirio de continuar sus esfuerzos para consolidar la seguridad, proteger a los ciudadanos y exigir responsabilidades a los implicados".

Entretanto, la agencia SANA publicó imágenes de rescatistas y fuerzas de seguridad trabajando entre los escombros esparcidos sobre la alfombra verde de la mezquita.

“Las investigaciones iniciales indican que la explosión (…) fue causada por artefactos explosivos colocados dentro de la mezquita”, señaló una fuente entrevistada por SANA.

Un residente de la zona, que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, afirmó que se escuchó una fuerte explosión, seguida de caos y pánico en el vecindario.

“Nadie se atreve a salir de casa y se escuchan las sirenas de las ambulancias”, añadió.

SANA también publicó fotografías del interior de la mezquita, una de las cuales mostraba un agujero en una pared.

Siria se ha visto sacudida por varios hechos de violencia sectaria desde que el veterano líder Bashar al-Assad, de la minoría alauita, fue derrocado en medio de una ofensiva rebelde en diciembre de 2024 y reemplazado por un gobierno liderado por miembros de la mayoría musulmana sunita.

A principios de este mes, dos soldados estadounidenses y un intérprete civil fueron asesinados en el centro de Siria por un atacante descrito por las autoridades locales como un presunto miembro del autodenominado Estado Islámico.

