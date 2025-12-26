En vísperas de Nochebuena, Corea del Norte realizó una prueba de armamento militar, con el fin de evaluar la tecnología estratégica del país con armas nucleares para desarrollar un nuevo tipo de misil de gran altitud.

El medio estatal KCNA informó que el misil lanzado destruyó objetivos en el aire a 200 kilómetros de distancia.

El líder coreano, Kim Jong Un, supervisó la prueba y también observó las obras de construcción en otro lugar de un submarino nuclear de 8.700 toneladas con capacidad para lanzar misiles tierra-aire, según el medio estatal, pero que no identificó el lugar ni la fecha de su visita.

El proyecto del submarino es parte del esfuerzo del partido gobernante de Corea del Norte para modernizar la Armada del país, una de las cinco políticas clave que el partido está impulsando para desarrollar sus capacidades de defensa, dijo KCNA.

Kim fue citado diciendo que el desarrollo total de las capacidades nucleares y la modernización de la Armada son esenciales e inevitables, mientras que "el mundo actual no es de ninguna manera pacífico".

Putin saluda a Kim Jong Un

Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin envió un mensaje al líder coreano, que ha sido clave en la guerra en Ucrania.

De acuerdo al medio estatal norcoreano KCNA, el presidente ruso envió el 18 de diciembre pasado un mensaje a Kim Jong Un para la celebración de Año Nuevo. El año 2025 tendrá un "significado especial" para la relación entre Moscú y Pyongyang, dijo Putin.

En su misiva, Putin destaca la participación de los soldados norcoreanos en la línea de frente. Además, calificó de "heroica" la participación de los militares, sobre todo, quienes participación en la guerra en la región occidental rusa de Kursk que, "demostraba claramente la amistad invencible entre los dos países”.

Aunque no lo confirmaron desde el inicio, las tropas norcoreanas han llegado al frente de Guerra a defender la causa rusa durante todo este 2025. En abril, Corea del Norte dijo que su participación en la guerra es en virtud del tratado de asociación estratégica firmado con Moscú en junio de 2024.

Con Reuters y AP

