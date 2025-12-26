Una explosión en una mezquita de la ciudad nigeriana de Maiduguri, en el noreste del país, mató al menos a siete fieles el miércoles 24 de diciembre, informaron a la Agencia France-Presse (AFP) el jefe de una milicia antiyihadista y varios testigos.

Ningún grupo armado reivindicó de inmediato la responsabilidad de lo que el jefe de la milicia, Babakura Kolo, describió como un atentado con bomba.

Maiduguri es la capital del estado de Borno, escenario desde hace años de una insurrección liderada por los grupos yihadistas Boko Haram y su rama, el grupo Estado Islámico en África Occidental, aunque la ciudad en sí no había sufrido ataques importantes desde hace varios años.

Según testigos, la bomba habría explotado dentro de una mezquita abarrotada en el mercado Gamboru de la ciudad, alrededor de las 18:00 (17:00 GMT), cuando los fieles musulmanes se habían reunido para la oración vespertina.

Uno de los responsables de la mezquita, Malam Abuna Yusuf, habló de ocho fallecidos, aunque las autoridades aún no han comunicado un balance oficial de víctimas.

“Confirmamos que hubo una explosión”, dijo a la AFP un portavoz de la policía, Nahum Daso, añadiendo que un equipo de desactivación de explosivos se encontraba en el lugar.

El jefe de la milicia, Babakura Kolo, afirmó por su parte que siete personas murieron, y añadió que sospecha que la bomba fue colocada dentro de la mezquita y explotó en medio de la oración. Testigos describieron el ataque como un atentado suicida.

Resurgimiento de la violencia

El número de heridos no se conocía de inmediato, pero un testigo, Isa Musa Yusha’u, declaró a la AFP haber “visto a numerosas víctimas ser trasladadas para recibir atención médica”.

Imágenes grabadas tras la explosión y vistas por la AFP muestran a una persona cubierta de sangre retorciéndose de dolor en el suelo, así como lo que parecen ser cuerpos cubiertos con una sábana.

Nigeria enfrenta una insurrección yihadista desde 2009.

Según la ONU, el conflicto ha dejado al menos 40.000 muertos y ha desplazado a cerca de 2 millones de personas en el noreste del país.

Aunque la violencia ha disminuido en los últimos diez años, se ha extendido a países vecinos como Níger, Chad y Camerún.

Crece la preocupación por un resurgimiento de la violencia en algunas zonas del noreste, donde los grupos insurgentes siguen siendo capaces de llevar a cabo ataques mortales pese a años de operaciones militares.

Antiguamente escenario de tiroteos y atentados con bomba, Maiduguri permanece relativamente tranquila desde hace algunos años; el último ataque de gran envergadura se remonta a 2021. Sin embargo, los recuerdos del conflicto siguen presentes, con camionetas militares patrullando la ciudad a diario.

Los puestos de control continúan activos por la noche, aunque los mercados, que antes cerraban a primera hora de la tarde, ahora permanecen abiertos hasta altas horas de la noche.

Mientras tanto, en las zonas rurales, la insurrección sigue activa y los analistas advierten de un posible repunte de la violencia yihadista este año.

Con AFP

