Lo esencial:

Autoridades de Krasnodar dicen que un ataque con drones ucranianos incendió dos tanques de productos petrolíferos.

Rusia afirma que bombarderos estratégicos con capacidad nuclear realizaron un vuelo "programado" sobre los mares de Noruega y Barents.

sobre los mares de Noruega y Barents. La defensa aérea rusa derribó 25 drones dirigidos a Moscú durante unas 23 horas, dice el alcalde Serguéi Sobianin.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 25 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones diplomáticas encaminadas a finalizarla:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

