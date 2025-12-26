Lo esencial:

  • Autoridades de Krasnodar dicen que un ataque con drones ucranianos incendió dos tanques de productos petrolíferos. 
  • Rusia afirma que bombarderos estratégicos con capacidad nuclear realizaron un vuelo "programado" sobre los mares de Noruega y Barents. 
  • La defensa aérea rusa derribó 25 drones dirigidos a Moscú durante unas 23 horas, dice el alcalde Serguéi Sobianin.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 25 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones diplomáticas encaminadas a finalizarla: 

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales. 

