El papa León XIV renueva este jueves 25 de diciembre sus llamados a la paz al pronunciar desde la basílica de San Pedro su primera bendición de Navidad, al término de un año ensombrecido por los conflictos y la polarización política.

León XIV recordó el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades en la homilía.

En la misa de Navidad, que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años, León XIV afirmó: "Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás" y de los más frágiles.

Además, denunció las condiciones en las que viven los palestinos en Gaza durante su sermón de Navidad, en un llamado inusualmente directo.

"¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?", afirmó.

Y agregó: "Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas… Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir".

Sólo "cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz", aseguró.

"La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia", dijo.

Y aseveró: "Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, fecundados por la escucha, caigamos de rodillas ante la carne desnuda de los demás".

Tras la misa, el papa se asomará a la fachada de la basílica de San Pedro para el mensaje de Navidad y la bendición 'Urbi et Orbi"

Antes de esta intervención muy esperada, que coincide con el cierre del Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia que atrajo a millones de peregrinos a Roma, el primer papa estadounidense, elegido en abril, celebró el miércoles por la noche su primera misa de Navidad.

Durante esta ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, transmitió un mensaje de "caridad y esperanza" frente a las derivas de una "economía distorsionada", tras salir al atrio de la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles congregados bajo la lluvia.

Cambio importante introducido por León XIV: presidirá el jueves por la mañana la misa del día de Navidad, retomando así una tradición que se remontaba al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

"Un día lleno de alegría"

A miles de kilómetros de allí, la tregua en la guerra de Gaza, aunque frágil, permitió el regreso de las celebraciones festivas a Belén, cuna del cristianismo.

Cientos de fieles se congregaron cerca de la medianoche en la basílica de la Natividad, tan llena que muchos tuvieron que sentarse en el suelo.

Las celebraciones navideñas de los dos últimos años se habían visto empañadas por la devastadora guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

En solidaridad con los palestinos del territorio, las festividades habían sido canceladas, pero este año, con la tregua que entró en vigor en Gaza en octubre, el enorme árbol de Navidad volvió a iluminarse frente a la basílica de la Natividad, construida sobre la gruta donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Cristo.

"Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar a causa de la guerra", dijo a la AFP Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo.

El "poder del amor"

Como en otras partes de la región y de Medio Oriente, los cristianos representan una minoría en Tierra Santa, con una comunidad de 185.000 personas en Israel y 47.000 en los Territorios Palestinos.

La municipalidad, sin embargo, procuró moderar el boato de las celebraciones. Porque, a pesar del alto el fuego, los palestinos de Gaza siguen afectados por una grave crisis humanitaria.

Durante la misa, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, pronunció una homilía por la paz, la esperanza y la renovación, frente a decisiones políticas y equilibrios de poder que "a menudo parecen determinar el destino de los pueblos".

"Sin embargo, la Navidad nos invita a mirar más allá de la lógica de la dominación, a redescubrir el poder del amor, de la solidaridad y de la justicia", dijo el cardenal, que había celebrado una misa en Gaza el domingo.

Política e inclemencias meteorológicas

En contraste con los discursos de los líderes religiosos, Donald Trump deseó una feliz Navidad “a todos, incluidos los miserables de la izquierda radical”, en referencia a sus opositores demócratas.

Sin embargo, más allá del clima político eléctrico en Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca en enero, son las inclemencias meteorológicas las que perturban las fiestas de fin de año en California.

Ante el temor de peligrosas inundaciones, las autoridades declararon el estado de emergencia en Los Ángeles y ordenaron la evacuación de cientos de hogares.

En Australia, el fin de año está marcado por el atentado antisemita de Bondi, que dejó 15 muertos el 14 de diciembre.

En el suroeste de Francia, agricultores movilizados contra la grave crisis que afecta a su sector prefirieron pasar la Nochebuena bloqueando una autopista, donde vecinos les llevaron ostras y troncos navideños, en lugar de hacerlo en familia.

Dicen estar dispuestos a hacer lo mismo en Año Nuevo, como aseguró uno de ellos, Frédéric Meynard: “No lo esperamos, pero si hay que llegar a eso, lo haremos”.

Con AFP y EFE

