Honduras ya tiene presidente electo casi un mes después de los comicios.

Tras la declaratoria del triunfo del candidato conservador, Nasri Asfura, en medio de un clima de "extrema polarización y complejidad", la delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó los resultados emitidos el 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y descartó fraude.

“La MOE/OEA reafirma que no identificó elementos fraudulentos determinantes y considera que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas”

El resultado se conoció después de que el pasado 19 de diciembre iniciara, con cinco días de retraso, el llamado escrutinio especial, el cual tenía como objetivo revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias, en las que estaban en juego unos 500.000 votos.

Sin embargo, tras días de protestas frente al CNE, denuncias de presunto fraude e incluso actos violentos en los que esta semana fueron atacados con explosivos militantes del opositor y conservador Partido Nacional resultaron lesionados cuando salían del Centro Logístico Electoral (CLE), en la noche del 23 de diciembre, el Consejo Electoral pidió proclamar ganador con el conteo hasta ese momento, 99,2%.

“La Misión es consciente de que existen actores que han manifestado desacuerdos con el proceso electoral y con su desenlace. En tal sentido, llama a terminar con los procedimientos restantes en curso. La MOE/OEA reafirma que no identificó elementos fraudulentos determinantes y considera que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas. De ese modo, de existir impugnaciones, la Misión insta a canalizarlas por la vía jurídica correspondiente”, señaló la delegación del organismo interamericano en un comunicado.

“Tal como fue informado por el Jefe de Misión el 15 de diciembre ante el Consejo Permanente de la OEA, durante la etapa postelectoral se observaron demoras en la gestión del material replegado y limitaciones en la implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados. Si bien estas deficiencias afectaron la oportunidad y claridad de la información oficial, la Misión constató que no comprometieron la integridad de la elección. La circulación de desinformación en este contexto generó incertidumbre en la población, situación que se vio agravada por la ausencia de comunicaciones institucionales oportunas por parte del CNE”, agregó el comunicado de la misión de observadores de la OEA.

Las elecciones más polémicas de la historia reciente en Honduras

Si bien hace menos de una semana inició el escrutinio especial, el proceso ha estado plagado de incertidumbre desde que cerraron las urnas. Los comicios tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y desde entonces, el conteo de los votos registró interrupciones ante “fallas técnicas”, según indicó el CNE. Al tiempo, los resultados conocidos mostraban una reñida pugna entre dos candidatos: Nasri Asfura y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La tensión, que ya era latente durante la campaña, aumentó con los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para votar a favor de Asfura. El republicano escaló su pronunciamiento cuando, en medio del conteo, advirtió en al menos dos ocasiones “consecuencias” si los resultados eran alterados.

El partido oficialista denunció “injerencia” ante las declaraciones de Washington y la ira se avivó con llamados de la actual presidenta, Xiomara Castro, a protestas mientras denunciaba lo que llamó un “golpe electoral”.

Pese a que Rixi Moncada, la candidata del partido político de la mandataria, Libertad y Refundación (LIBRE), estaba en tercer lugar y en un porcentaje lejano de ganar, el 19,30%, el oficialismo siguió denunciando presuntas irregularidades. Incluso, el pasado 7 de diciembre la bancada oficialista anunció que no reconocía las elecciones, desautorizó la transición y llamó a protestas.

Días después, Castro sostuvo que sí reconocería los resultados electorales, pero las vocces inconformes del círculo de la presidenta no cesaron. Horas antes de la declaratoria del triunfo de Asfura, el esposo de Xiomara Castro y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), el exmandatario Manuel Zelaya, siguió llamando a manifestaciones.

Castro afirma que cumplirá con la transición de acuerdo con la Constitución

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este miércoles que no estará en el poder "ni un día más, ni un día menos", de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero de 2026.

"Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos", subrayó la mandataria en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video, que fue difundido por la Casa Presidencial.

Su mensaje fue difundido después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Que no nos falte nunca la fe en nosotros mismos, porque estoy convencida que mientras un compatriota nuestro siga lustrándole las botas a los extranjeros y considerando las remesas como una dádiva del imperio, nunca seremos independientes", señaló Castro en una alusión tácita a Estados Unidos.

Además, agradeció "al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo, y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad".

"He cumplido con mi deber y mi compromiso. Les deseo una feliz Navidad colmada de bendiciones, amor cristiano y esperanza. Que el Año Nuevo traiga consigo paz, prosperidad y felicidad para todos los hogares hondureños. Sigamos adelante. Tenemos nuestra frente en alto. Misión cumplida. Gracias, pueblo. Gracias, resistencia", sostuvo Castro.

Nasralla no acepta triunfo de Asfura y denuncia fraude, pero descarta protestas

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segundo en las votaciones, con el 39,54 % de los votos, según la declaración del CNE, rechazó los resultados, al señalar lo que considera fraude.

"No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (…) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos", subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.

Sin embargo, Nasralla declaró que no llamará a protestas ni a confrontación, al señalar que Honduras ya "ha sufrido" por la imposición de la política "por la fuerza y no por la razón".

"No llamo ni al desorden ni a la violencia, llamo a algo más fuerte, a la conciencia, al respeto y la defensa pacífica del voto y anuncio que defenderé el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", enfatizó.

Nasralla agregó que guardar silencio ante lo que considera "una injusticia" no le "da paz".

