El ejército israelí anunció el jueves 25 de diciembre la muerte en Líbano de un hombre al quien definió como "uno de los terroristas más destacados" de la fuerza Al-Quds —la rama de operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria iraní—, acusado de planificar "ataques terroristas desde Siria y Líbano".

Israel afirmó que Hussein Mahmoud Marchad al-Jawhari "operaba bajo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y estaba involucrado en actividades terroristas, dirigidas por Irán, contra el Estado de Israel y sus fuerzas de seguridad", según justifica un comunicado, que lo presenta como un hombre con un "papel central en la unidad operativa 840 de Al-Quds".

El ataque se habría producido con drones que alcanzaron al vehículo del iraní en la carretera Hosh al-Sayyed Ali, en el distrito de Hermel, matando a dos personas, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA).

Un vídeo del ataque tomado desde el aire muestra un auto circulando por una carretera de dos carriles, seguido por un dron que lo enfoca en el punto de tiro. Segundos después, el impacto del bombardeo destella del vehículo, que queda detenido en medio de la vía, dejando tras de sí una columna de humo.

Las imágenes fueron publicadas el Coronel del Ejército, Avichay Adraee, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para los medios árabes. El militar aseguró en una publicación en redes sociales que su ejército "continuará su trabajo encaminado a eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel".

#عاجل ❌ في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك: القضاء على مخرب بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني ⭕️أغار جيش الدفاع وجهاز الشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة الناصرية في لبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة… pic.twitter.com/UEJFAgjNRM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2025

Más temprano el jueves, las autoridades libanesas informaron de la muerte de dos personas no identificadas en un ataque israelí en el noreste del país, cerca de la frontera con Siria, aunque no identificó a los fallecidos.

Un día atrás, el ejército de israelí informó de ataques contra supuestas estructuras militares de Hezbolá en el sur del Líbano, según un comunicado oficial publicado en sus canales.

"Hace poco, las tropas atacaron varias bases de lanzamiento (de misiles) de la organización terrorista Hezbolá en diversas zonas del sur del Líbano", recoge la nota castrense.

Israel e Irán libraron una breve guerra de 12 días en junio pasado, desencadenada por un ataque israelí sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares y áreas residenciales.

En el marco de la guerra de Israel con Hamás en Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado ataques en el Líbano casi a diario, que justifica como un esfuerzo por debilitar a Hezbolá, un grupo declarado terrorista por Occidente y afiliado al Estado iraní, que opera en algunas regiones del Líbano.

Un tambaleante alto el fuego

El asesinato selectivo del militar iraní este 25 de diciembre, se produce en medio de un inestable cese al fuego entre Israel y Hezbolá, violado repetidamente por la administración de Netanyahu desde que se anunció el 27 de noviembre de 2024.

El pacto, respaldado por Estados Unidos, fue concebido como el fin a más de un año de combates entre Israel y Hezbolá, con la condición del desarme del poderoso grupo armado, comenzando en zonas al sur del río adyacente a Israel.

Pero un año después, la Fuerza de la ONU en Líbano (FINUL) ha documentado más de 10.000 violaciones israelíes del acuerdo, incluyendo más de 7.500 violaciones aéreas y casi 2.500 terrestres. Al menos 127 civiles habían muerto en los ataques.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hezbolá en el país árabe desde que comenzó la tregua, anunciaron la semana pasada las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Con información de Reuters, AFP y EFE

