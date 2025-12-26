Tres horas y media duró la cirugía a la que se sometió el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para corregir dos hernias en la región de la ingle, explicó el equipo médico a los periodistas. El líder ultraderechista ya está en un cuarto del hospital recuperándose.

Durante el procedimiento, realizado en el hospital privado DF Star de Brasilia, se le colocó una tela de material plástico para reforzar la pared abdominal, de acuerdo con el cirujano Cláudio Birolini.

En los próximos días, mientras inicia los trabajos de fisioterapia, los médicos evaluarán la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo.

Bolsonaro, quien fue apuñalado en el abdomen durante un evento de campaña en 2018, tiene antecedentes de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a someterse a un procedimiento quirúrgico, mientras cumple una condena en prisión de 27 años por planear un golpe de Estado. Se espera que permanezca hospitalizado entre cinco y siete días.

Bolsonaro respalda la candidatura de su hijo

Aunque estaba prohibido el acceso a computadoras y teléfonos móviles, desde el hospital, Bolsonaro envió un comunicado en el que expresa su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo Flávio.

"Con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia en 2026″, dijo Jair Bolsonaro en una carta leída por Flávio frente a un hospital.

Titulada 'Carta a los brasileños' y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

Su hijo representa la continuidad, dice la misiva, del "camino hacia la prosperidad", que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

El senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, dijo que quiere consolidar el legado conservador de su padre en las elecciones del 4 de octubre de 2026, cuando intentará derrotar al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Flavio Bolsonaro ya había dicho, a inicios de diciembre, que su padre apoyaba su candidatura presidencial, lo que inquietó a los mercados que esperaban que el expresidente favoreciera a un contendiente más experimentado como el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas.

Sin embargo, luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el "precio" justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta de este 25 de diciembre, el expresidente brasileño manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", expresó Bolsonaro.

Por su parte, el actual presidente anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

Con Reuters, EFE, AP

