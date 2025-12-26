La administración Trump ha acusado a Bruselas de presionar a las empresas estadounidenses de redes sociales para que censuren la libertad de expresión, y ha advertido que tomará represalias contra cualquier país que intente controlar a los gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que tiene como objetivo combatir la desinformación, el discurso de odio y los contenidos ilegales en las plataformas de redes sociales que operan en Europa, se ha convertido en un punto de encuentro para la extrema derecha estadounidense, que la considera un intento de censurar las voces de la derecha en Europa y fuera de ella, acusación que la UE niega.

Washington ha denunciado las regulaciones de la UE sobre contenidos digitales como un intento de «coaccionar» a las plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren los puntos de vista con los que no están de acuerdo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 23 de diciembre que denegaría los visados a un excomisionado de la UE y a otras cuatro personas, alegando que "han promovido medidas de censura por parte de Estados extranjeros, en todos los casos dirigidas contra oradores y empresas estadounidenses".

Trump ha prometido en repetidas ocasiones castigar a los países que traten de frenar las acciones de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en una publicación en X a principios de diciembre, acusó a la Unión Europea y a algunos de sus Estados miembros de «demandas, impuestos, multas y directivas discriminatorias y acosadoras contra los proveedores de servicios estadounidenses», al tiempo que argumentaba que empresas de la UE como Accenture, DHL, Siemens, Spotify y otras pueden "operar libremente" en Estados Unidos.

La UE ya ha impuesto fuertes multas a gigantes estadounidenses como Apple, Meta y X en virtud de sus normas.

A continuación, repasamos las normas de la UE que han despertado la ira de Trump.

La Ley de Servicios Digitales

Implementada por etapas desde 2023, la gigantesca Ley de Servicios Digitales obliga a las empresas en línea a vigilar agresivamente los contenidos en los 27 países de la Unión Europea o enfrentarse a multas importantes.

Con el objetivo de proteger a los usuarios de la desinformación y el discurso de odio, así como de los productos falsificados o peligrosos, obliga a las plataformas a eliminar rápidamente los contenidos ilegales o a hacerlos inaccesibles.

La ley obliga a las plataformas a suspender a los usuarios que compartan con frecuencia contenidos ilegales, como el discurso de odio, una disposición que sus detractores al otro lado del Atlántico califican de "censura".

Se aplican normas más estrictas a una lista designada de plataformas "muy grandes", entre las que se incluyen los gigantes estadounidenses Apple, Amazon, Facebook, Google, Instagram, Microsoft, Snapchat y X.

Estas plataformas deben evaluar los peligros relacionados con sus servicios en lo que respecta a contenidos ilegales y privacidad, establecer sistemas internos de mitigación de riesgos y dar acceso a sus datos a los reguladores para verificar el cumplimiento.

Los infractores pueden enfrentarse a multas de hasta el 6 % de su facturación global, y la UE tiene la facultad de prohibir las plataformas infractoras en Europa por incumplimientos reiterados.

X, de Elon Musk, recibió la primera multa en virtud de la DSA el 5 de diciembre, una sanción de 120 millones de euros (140 millones de dólares) por falta de transparencia sobre lo que la UE denomina el diseño engañoso de su "marca de verificación azul" para las cuentas supuestamente verificadas, así como por no proporcionar a los investigadores acceso a los datos públicos.

Ley de Mercados Digitales

Desde marzo de 2024, las mayores empresas digitales del mundo se enfrentan a estrictas normas de la UE destinadas a limitar los abusos relacionados con el dominio del mercado, fomentar la aparición de nuevas empresas en Europa y mejorar las opciones de los consumidores.

Bruselas ha designado a siete de los denominados "guardianes" cubiertos por la Ley de Mercados Digitales (DMA): Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (matriz de TikTok), Microsoft, Meta (matriz de Facebook e Instagram) y el gigante de los viajes Booking.com.

Los "guardianes" pueden ser multados por obligar a los clientes a utilizar servicios preinstalados, como un navegador web o información meteorológica y de mapas.

La DMA ha obligado a Google a reformar su sistema de búsqueda para evitar favorecer sus propios servicios, como Google Flights.

Exige que los usuarios puedan elegir qué tiendas de aplicaciones utilizan sin tener que recurrir siempre a los dos actores dominantes, la App Store de Apple y Google Play.

Además, ha obligado a Apple a permitir que los desarrolladores ofrezcan opciones de pago alternativas directamente a los consumidores fuera de la App Store, lo que le ha valido una multa de 500 millones de euros en abril.

La DMA también ha impuesto la interoperabilidad entre las aplicaciones WhatsApp y Messenger y los competidores que lo soliciten.

La UE multó a Meta con 200 millones de euros en abril por su sistema de «pagar o consentir», tras infringir las normas sobre el uso de datos personales en Facebook e Instagram.

El incumplimiento de la DMA puede acarrear multas de miles de millones de dólares, que pueden alcanzar el 20 % de la facturación global en caso de reincidencia.

El RGPD y la inteligencia artificial

Las normas de la UE sobre la protección de los datos de los usuarios, contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), también han supuesto un obstáculo para los gigantes tecnológicos estadounidenses, y Bruselas ha impuesto numerosas multas desde su entrada en vigor en 2018.

Las normas exigen a las empresas que soliciten el consentimiento de los usuarios de Internet antes de recopilar datos personales y que expliquen para qué se utilizarán. También garantizan que los usuarios tengan derecho a solicitar a las empresas que eliminen sus datos personales.

Las multas por infringir estas normas pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4 % de la facturación global de una empresa.

La UE también ha adoptado una ley sobre inteligencia artificial, que introducirá gradualmente medidas de protección para el uso de la IA en áreas de alto riesgo, como la seguridad, la salud y los derechos civiles. Sin embargo, ante la presión del sector de la IA, la UE está considerando suavizar las medidas y retrasar su aplicación.

Según se informa, la UE está tratando de reducir sus normas sobre IA y privacidad de datos como parte de un esfuerzo por limitar la burocracia e impulsar un mayor crecimiento económico, así como para ayudar a las empresas europeas a ponerse al nivel de sus rivales estadounidenses y chinos, al tiempo que se reduce la dependencia de los gigantes tecnológicos extranjeros.

Bruselas está trabajando en planes para redefinir los datos personales y la forma en que las empresas pueden utilizarlos, por ejemplo, permitiendo a las empresas procesar dichos datos para entrenar modelos de IA "con fines de interés legítimo", a pesar de las advertencias de los defensores de los derechos humanos, que afirman que esto podría comprometer la privacidad de los usuarios.

La UE también está considerando una pausa de un año en la aplicación de muchas de sus disposiciones sobre IA de alto riesgo, en particular los modelos que pueden suponer un peligro para la seguridad, la salud o los derechos fundamentales de los ciudadanos, una medida que probablemente satisfará tanto a las empresas estadounidenses como a las europeas.

Adaptado de su versión original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más