Restricciones de viaje en las fronteras de Ecuador. La Cancillería del país anunció el cierre de varios de sus pasos fronterizos por razones de seguridad, desde el 24 de diciembre.

“A través de un comunicado se informó que estos pasos son los internacionales de Rumichaca (Centro Nacional de Atención Fronteriza) en la frontera con Colombia y el de Huaquillas (Centro Binacional de Atención Fronteriza y puente internacional) en la frontera con el Perú”, señaló en un comunicado.

Con respecto a Colombia, el paso autorizado es el de Rumichaca, que conecta a la provincia del Carchi con el departamento colombiano de Nariño y es el más transitado.

En el lado peruano, el paso limítrofe habilitado es el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas, entre esa localidad y Aguas Verdes, que también es uno de los más utilizados a diario.

Según la Cancillería de Perú, "las autoridades peruanas han entablado contacto con sus contrapartes ecuatorianas con el objetivo de adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación".

El objetivo es "reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular", indicó.

"El Gobierno del Perú reafirma su mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes", concluyó esta Cancillería.

Problemas de seguridad

Ecuador vive una escalada de violencia desde hace varios años, especialmente por la presencia de numerosos grupos armados. Desde 2024, el país está en un “conflicto armado interno” que ha sido caracterizado por la declaración de sucesivos estados de excepción por parte del presidente Daniel Noboa.

Pese a estas medidas, solo en el primer semestre de 2025, la nación registró su número de homicidios más alto de su historia con más de 4.600 asesinatos, y con un promedio de 25,52 asesinatos por día, la tasa de homicidios más alta de América Latina.

El pasado 12 de diciembre Noboa y el presidente de Perú, José Jerí, llegaron a un acuerdo para reforzar la seguridad en sus fronteras.

“Hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder resguardar nuestras fronteras, sin que ello quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario”, aseguró Jerí en una breve declaración este día.

Según Jerí, se usará apoyo tecnológico para intentar controlar sus fronteras y bajar la criminalidad.

Con EFE y medios locales

