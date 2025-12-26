La divulgación de las transcripciones, como parte de la publicación continua del Departamento de Justicia de los archivos de investigación sobre Ghislaine Maxwell y el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, reveló cómo un agente del FBI informó al gran jurado sobre el papel crucial de Maxwell en el abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes por parte del multimillonario durante décadas.

Maxwell, una socialité británica y heredera de una familia editorial, fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021 después de que cuatro mujeres denunciaran ante un jurado federal en la ciudad de Nueva York cómo ella y Epstein abusaron de ellas en la década de 1990 y principios de la década de los 2000. Epstein nunca fue a juicio, pero fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y se suicidó un mes después en su celda en una cárcel federal de Manhattan.

Hace dos semanas, mientras el Departamento de Justicia se preparaba para publicar los conocidos como expedientes Epstein, Maxwell presentó un recurso de hábeas corpus solicitando a un juez federal su liberación, argumentando que habían surgido "nuevas pruebas sustanciales" que demostraban que violaciones constitucionales arruinaron su juicio.

Maxwell alegó que se ocultó información exculpatoria y que los testigos mintieron en sus declaraciones. Presentó la petición por su cuenta, sin la asistencia de un abogado.

Esta semana, el juez Paul A. Engelmayer reprendió a Maxwell por no eliminar los nombres de las víctimas y otra información de identificación de sus documentos judiciales. Aseguró que los futuros expedientes deben mantenerse confidenciales y fuera de la vista del público hasta que hayan sido revisados ​​y censurados para proteger la identidad de las víctimas.

Víctimas temen que Maxwell sea indultada

La acusadora de Epstein, Danielle Bensky, afirmó que la publicación de los registros solo ha acentuado la atención sobre los crímenes de Maxwell entre sus víctimas. Bensky afirmó haber participado en conversaciones diarias con unas dos docenas de víctimas, lo que deja claro que Maxwell "es una criminal que estuvo involucrada al 1000% en actos sexuales".

"He escuchado cosas que te hielan la sangre. Anoche tuve una conversación con una sobreviviente que dijo ser la titiritera", señaló Bensky.

Bensky aseguró haber sido abusada sexualmente por Epstein hace dos décadas. Aseguró que Maxwell nunca la abusó personalmente.

Archivos con retrasos ​​y gran cantidad de información censurada

Las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que resultaron en la acusación formal de Maxwell se publicaron esta semana de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein, una ley promulgada el mes pasado tras meses de presión pública y política.

El Departamento de Justicia ha estado publicando periódicamente registros tras reconocer que no cumpliría con el plazo impuesto por el Congreso, que venció el pasado viernes 19 de diciembre, para divulgar todos los registros. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación.

El miércoles 24 de diciembre, el Departamento declaró que podría necesitar "algunas semanas más" para publicar todo el material, tras descubrir repentinamente más de un millón de documentos potencialmente relevantes. Se trata de un avance sorprendente después de que funcionarios del ente gubernamental sugirieran hace meses que ya habían contabilizado el vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

Algunos de los registros del gran jurado de Epstein y Maxwell se publicaron inicialmente con abundantes marcas de protección. Un documento de 119 páginas, señalado como "Gran Jurado-NY", estaba completamente tachado. Se publicaron versiones actualizadas durante el fin de semana.

Agente del FBI testifica que Maxwell manipuló a una joven

El testimonio de un agente del FBI ante el gran jurado, que describió entrevistas realizadas a víctimas de Epstein, prefiguró el testimonio en el juicio un año después de cuatro mujeres que describieron el papel de Maxwell en los abusos sexuales que sufrieron entre 1994 y 2004.

El agente habló de una mujer que describió haber conocido a Maxwell y Epstein cuando tenía 14 años y asistía a un campamento de arte de verano en Michigan en 1994. Los registros de vuelo mostraban que Epstein y Maxwell acudieron a la escuela que patrocinaba el campamento porque Epstein era donante.

Según el agente, cuyo nombre fue omitido de la transcripción, la joven tuvo un encuentro casual con Epstein y Maxwell un día. Tras enterarse de que la joven era de Palm Beach, Florida, Epstein mencionó que a veces otorgaba becas a estudiantes y que le pidieron su número de teléfono, según el agente.

Una vez en casa, la niña visitó la finca de Epstein con su madre para tomar el té. Esta se impresionó cuando Epstein dijo que ofrecía becas, tanto que la madre lo calificó como un "padrino", según el agente.

El agente aseguró que la niña comenzó a ir regularmente a la finca mientras Epstein y Maxwell la "preparaban" con regalos y viajes al cine, y Epstein comenzó a pagar clases de canto y a darle dinero que, según él, debía dar a su madre, que estaba pasando por dificultades.

El agente indicó que la joven pensaba que su relación con Epstein y Maxwell era extraña, "pero Maxwell la normalizó para ella. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como: 'Esto es lo que hacen los adultos'".

Finalmente, testificó el agente, la joven vio a Maxwell en topless en la piscina. Después de que ella revelara que aspiraba a ser actriz y modelo, Epstein le dijo que era el mejor amigo del dueño de Victoria’s Secret y que tendría que aprender a sentirse cómoda en ropa interior y a no ser una mojigata, describió el agente.

Entonces, continuó la fuente, la joven le preguntó a Epstein qué quería decir con eso y el financiero la jaló a su regazo y se masturbó. Después de eso, añadió el agente, los encuentros de la joven con Epstein comenzaron a incluir contacto sexual, especialmente en su sala de masajes.

Maxwell a veces estaba allí con otras chicas, describió el agente. Una de ellas comenzaba a masajear a Epstein y Maxwell las provocaba, continuó la declaración.

“Le agarraba los pechos a la chica y les indicaba qué hacer”, sostuvo el agente, repitiendo el relato de la chica. La actitud de Maxwell durante los encuentros era “muy despreocupada; actuaba como si esto fuera normal”, añadió.

El testimonio publicado parecía reflejar el declarado en el juicio de Maxwell de 2021, presentado por una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”.

En el juicio, Jane afirmó que Maxwell también participaba en sesiones grupales entre varias mujeres y Epstein, que solían comenzar con Epstein o Maxwell llevándolas a una habitación o a una sala de masajes en la residencia de Palm Beach.

