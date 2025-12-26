"La pelota está ahora en el tejado de Francia”, dijo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su conferencia diaria de prensa.
Aunque no dio más detalles, Peskov hacía referencia a la "propuesta" que Rusia realizó a Francia con respecto al investigador francés Laurent Vinatier encarcelado en Rusia desde junio de 2024 por violar las leyes rusas sobre "agentes extranjeros" y que podría ser juzgado por “espionaje”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que "ha habido contactos apropiados entre nuestra parte y los franceses. En efecto, se ha hecho una propuesta a los franceses respecto a Vinatier".
En 2024 Vinatier fue condenado a tres años de cárcel por no cumplir con las leyes que obligan a las personas consideradas “agentes extranjeros” a registrarse y a respetar una serie de requisitos; además, enfrenta cargos por espionaje.
Francia, que ha pedido su liberación, argumenta que Vinatier fue detenido de manera arbitraria.
Incluso el presidente Emmanuel Macron negó que el investigador trabajara para el Estado francés y ha asegurado que esta acción forma parte de una campaña de desinformación por parte de Moscú.
Con AFP y Reuters
Noticia en desarrollo…
