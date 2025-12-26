Moscú vuelve a respaldar a Caracas y acusa a Estados Unidos de "piratería".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este jueves 25 de diciembre que Washington se encuentra reavivando el saqueo y el bandidaje en el mar Caribe al bloquear a Venezuela.

"Hoy presenciamos una completa anarquía en el mar Caribe, donde se están reavivando prácticas olvidadas de robo de bienes ajenos, concretamente la piratería y el bandidaje", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, sobre la situación.

Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa sostuvo que espera que "el pragmatismo" del mandatario estadounidense, Donald Trump, ayude a evitar un desastre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Abogamos constantemente por una desescalada", añadió Zakharova. "Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente estadounidense Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes, dentro del marco de las normas jurídicas internacionales".

"Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro para proteger la soberanía y los intereses nacionales, y mantener el desarrollo estable y seguro de su país", remarcó.

Leer también#VenezuelaHoy: EE. UU. espera efectivos militares adicionales para capturar otro petrolero

Maduro desea feliz Navidad y afirma que la paz será el destino de su país

Nicolás Maduro envía un mensaje navideño a los venezolanos. El presidente de Venezuela dijo que la paz será el destino y la gloria de su país, en medio de las tensiones con Estados Unidos en el mar Caribe.

"Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela. Dios siempre (está) a nuestro lado, siempre testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas, nos han convertido a todos y a todas en un mejor país", expresó Maduro, anocompañado de su esposa, Cilia Flores en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Flores envió al mundo "un mensaje de amor y fraternidad" y manifestó que en la vida "siempre va a triunfar el bien". "El bien siempre se impondrá", remató la primera dama.

Mientras tanto el canciller venezolano, Yván Gil, compartió en su canal de Telegram que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, deseó feliz Navidad a Nicolás Maduro y reiteró su "solidaridad inalterable" frente a la "presión externa sin precedentes" que dijo vive Venezuela.

No fue el único líder de Estado que manifestó apoyo al país latinoamericano. También ratificaron su "inquebrantable unidad" con el Gobierno de Maduro en medio de "estas grandes y formidables batallas", los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según una carta compartida por Gil.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que no hay "asedio" ni "agresión" que detenga la felicidad de los venezolanos.

"Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, de felicidad pero siempre alerta. El pueblo es muy sabio, está listo, preparado para la defensa de nuestro país", afirmó Rodríguez en un video publicado en su cuenta de Telegram.

Leer también“Venezuela está completamente rodeada”: Trump ordena bloqueo de buques petroleros

Un 2025 cargado contra Venezuela

Desde el 1 de octubre comenzó la Navidad en Venezuela por orden de Maduro como antesala del cierre del 2025 marcado por la presión de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico.

A finales de enero de este año, Donald Trump ordenó aumentar la presencia militar naval en el Caribe y autorizó el uso de la fuerza como parte de la campaña contra el "narcoterrorismo" que argumenta su administración y que busca detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En agosto, Estados Unidos desplegó fuerzas militares incluyendo un submarino nuclear en la región e incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro al que responsabiliza como cabeza del Cartel de los Soles, que en noviembre EE. UU. designó como grupo terrorista.

En septiembre comenzaron los ataques del Comando Sur de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe a las que Estados Unidos les atribuye estar relacionadas con el narcotráfico, sin haber mostrado prueba alguna por el momento.

Al menos 105 personas han muerto en 30 ataques conocidos, según el balance de acciones de este tipo divulgadas por el propio ejército estadounidense.

Estas acciones han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y defensores de derechos humanos, quienes sostienen que este tipo de ataques letales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

En octubre, el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, por instrucción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, añadió peso a la campaña de presión del presidente Donald Trump en contra de Nicolás Maduro.

Finalmente, en noviembre y diciembre con la operación 'Southern Spear' (Lanza del Sur), la tensión escaló en torno al espacio aéreo venezolano y la interceptación de petroleros con crudo venezolano, convirtiendo la situación en la crisis más seria entre ambos países en años recientes. En las últimas semanas, la Guardia Costera ha incautado dos petroleros cerca de Venezuela.

La jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, confirmó el 16 de noviembre en una entrevista con la revista Vanity Fair que el objetivo es seguir volando barcos hasta que Maduro admita su derrota, aunque Trump se mantiene en el discurso de ataque al narcotráfico.

El líder chavista considera que las acciones representan una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Leer también#VenezuelaHoy: un muerto tras ataque en el Pacífico oriental; Trump advierte a Maduro que sería "inteligente" dejar el poder

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más