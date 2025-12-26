El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este 24 de diciembre que recibió de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que deberá revisar antes de hacerlos públicos.

"Contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible", declaró el departamento.

"Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más", añadió el comunicado.

El anuncio se produjo horas después de que una docena de senadores estadounidenses solicitaron al organismo de control del Departamento de Justicia que examinara su incumplimiento del plazo.

El grupo, compuesto por 11 demócratas y un republicano, comunicó al inspector general interino, Don Berthiaume, en una carta, que las víctimas "merecen la transparencia completa" y la "tranquilidad" de una auditoría independiente.

Retraso en la publicación de los archivos Epstein

La administración del presidente Donald Trump comenzó a publicar archivos relacionados con las investigaciones criminales de Epstein, para cumplir con una ley aprobada por el Congreso el mes pasado.

Los republicanos y demócratas en el Congreso aprobaron la ley a pesar de las objeciones de Trump, exigiendo que todos los documentos se publiquen antes del 19 de diciembre y permitiendo redacciones parciales para proteger a las víctimas.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

Transparencia del caso

La publicación de estos archivos influirá en las elecciones de medio término del próximo año, según afirman expertos. Ya en julio de 2025, el FBI y el Departamento de Justicia indicaron en un memorando sin firmar que habían realizado una "revisión exhaustiva" y habían determinado que no se debían divulgar pruebas adicionales.

La indicación supuso un cambio radical por parte de la administración Trump, que durante meses había prometido la máxima transparencia, en parte por exigencia de la base republicana y de los seguidores del movimiento MAGA.

Dicho memorando no planteó la posibilidad de que existieran pruebas adicionales que los funcionarios desconocieran o no hubieran revisado. De ahí la polémica por estos documentos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que los fiscales federales de Manhattan ya tenían más de 3,6 millones de registros de investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein y su confidente de toda la vida, Ghislaine Maxwell, aunque muchos eran copias de material ya entregado por el FBI.

“El Departamento de Justicia infringió la ley al realizar redacciones ilegales y al incumplir el plazo”, escribió en su cuenta de X el representante republicano, Thomas Massie, de Kentucky, uno de los principales autores de la ley que exige la divulgación de documentos.

Mientras que el representante Ro Khanna, demócrata por California, afirmó que él y Massie “seguirán presionando” y señaló que el Departamento de Justicia estaba divulgando más documentos después de que los legisladores amenazaran con desacato.

“Una filtración de noticias en Nochebuena con 'un millón de archivos más' solo demuestra lo que ya sabemos: Trump está involucrado en un encubrimiento masivo”, declaró Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado y demócrata por Nueva York.

“La pregunta que los estadounidenses merecen que se responda es simple: ¿QUÉ están ocultando y POR QUÉ?”, cuestionó en una publicación en X.

Mientras tanto, la Casa Blanca defendió el manejo de los registros de Epstein por parte del Departamento de Justicia. “El presidente Trump ha reunido el mejor gabinete en la historia de Estados Unidos, que incluye a la fiscal general Bondi y su equipo, como al fiscal general adjunto Blanche, quienes están haciendo un gran trabajo implementando la agenda del presidente”, agregó.

Registros publicados

En los últimos días se han publicado una serie de fotografías, documentos, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, actas judiciales y otros documentos, que ya eran públicos o estaban censurados en gran medida, y muchos carecían del contexto necesario.

Entre los registros que no se habían visto antes se incluyen transcripciones de testimonios ante el gran jurado de agentes del FBI que describieron entrevistas que mantuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein.

Entre los documentos también se incluye una nota de un fiscal federal de enero de 2020 que afirma que Trump había volado en el avión privado del financiero con más frecuencia de la que se sabía anteriormente.

Además, se incluyeron correos electrónicos entre Maxwell y alguien que firma con la inicial "A", acompañados de otras referencias que sugieren que el autor era el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña. En uno de ellos, "A" escribe: "¿Qué tal Los Ángeles? ¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?".

