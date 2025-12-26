El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el 24 de diciembre represalias contra Gaza, después de que un oficial militar de su ejército resultara herido por una explosión en la Franja, que Hamás aseguró que no fue de su autoría.

El artefacto explosivo detonó un vehículo militar en el área de Rafah, lo que provocó heridas leves a un oficial, según declaró el ejército israelí, en el marco del conflicto que mantienen el Estado de Medio Oriente y el grupo islamista desde el 7 de octubre de 2023, paralizado por un frágil alto el fuego.

Hamás afirmó que el incidente tuvo lugar en una zona de pleno control del ejército israelí, en la que había advertido de la posible presencia de explosivos como consecuencia de la guerra.

"La explosión fue causada por bombas abandonadas por el enemigo que no habían explotado anteriormente, y así se lo hemos comunicado a los mediadores", escribió Mahmoud Merdawi, funcionario de Hamás, en una publicación en X. En un comunicado posterior, Hamás negó su responsabilidad por lo que denominó "restos de guerra".

Pero Benjamin Netanyahu interpretó la detonación en Rafah como una muestra de que el grupo islamista no está dispuesto a desarmarse, tal como prevé la tregua firmada en octubre entre Israel y Hamás, por lo que amenazó con represalias.

Este cruce de acusaciones constituye la amenaza más reciente al frágil alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, en un contexto en que ambas partes se acusan mutuamente de violaciones.

Israel ha lanzado ataques previamente en Gaza en respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego. El 19 de octubre, Israel afirmó que dos soldados murieron por disparos de Hamás y respondió con una serie de ataques que causaron la muerte de más de 40 palestinos, según funcionarios sanitarios locales.

Mientras este miércoles Netanyahu amenazaba con acciones militares en Gaza, Hamás se reunía con funcionarios turcos en Ankara para debatir la segunda fase del alto el fuego, un acuerdo que se ha mantenido a pesar de las dificultades, aunque su avance se ha ralentizado, a la espera de superar la primera de tres fases.

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego al no permitir la entrada de suficiente ayuda al territorio y al continuar atacando a la población civil. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 400 palestinos han muerto por fuego israelí desde la tregua.

Europa rechaza el colonialismo en Cisjordania

Una coalición de 14 países, principalmente europeos, condenó este 24 de diciembre los nuevos asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, que definieron como una "acción unilateral", que amenaza con "comprometer la aplicación del plan de paz para Gaza".

El grupo denunciante está integrado por Francia, España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos y Noruega.

La declaración conjunta se produjo en respuesta al reconocimiento del domingo de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania por parte del gabinete de seguridad del Gobierno israelí. "Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", defendió el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

Pero el Ministerio de Exteriores palestino definió el anunció como una "medida peligrosa destinada a consolidar el control colonial sobre todo el territorio palestino y una extensión directa de las políticas de 'apartheid', asentamientos y anexión".

Las hostilidades de colonos israelís se reportan con frecuencia en territorio palestino. En la madrugada del 23, por ejemplo, un grupo de colonos encapuchados asaltó una casa al sur de Cisjordania.

Los hombres mataron a tres ovejas e hirieron a cuatro más, dañaron la propiedad y lanzaron gases lacrimógenos que obligaron a trasladar a tres niños al hospital, según una oficina que documenta este tipo de agresiones, adscrita a la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos de Palestina.

Los países firmantes de la declaración hicieron "un llamamiento a Israel para que revoque el reconocimiento de los 19 asentamientos y cese la expansión de las colonias, de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", indicó el texto difundido por el Ministerio de Exteriores de Francia.

"Estamos decididos a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz global, justa y duradera, conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señaló el grupo, que insistió en la solución de "dos Estados".

Desde que asumió el rol como responsable de las políticas de colonialismo en Cisjordania en diciembre de 2022, Bezalel Smotrich ha reconocido 69 asentamientos en el territorio palestino, según cifras de su oficina.

En mayo de este año, el Ejército israelí autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, como represalia por el reconocimiento de España, Noruega e Irlanda del Estado de Palestina.

Medio millón de colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, la zona oriental de la ciudad ocupada entonces y anexionada por Israel en 1980.

Con información de Reuters, EFE y medios locales.

