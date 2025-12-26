Un excomandante policial condenado por el intento de golpe de estado liderado por el expresidente Jair Bolsonaro intentó sin éxito escapar de la justicia desde Paraguay, donde fue capturado y devuelto a las autoridades brasileñas.

Las autoridades del gigante amazónico habían avisado a países vecinos como Colombia, Paraguay y Argentina de la posible fuga del ex director general de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, después de que en la madrugada del 25 de diciembre rompiera la tobillera electrónica que monitoreaba por GPS su ubicación en el estado sureño de Santa Catarina, donde estaba bajo arresto domiciliario.

Vasques llegó a la terminal aérea de la capital paraguaya con un pasaporte de ese país y la intención de volar rumbo a El Salvador, antes de ser arrestado por la policía nacional, con apoyo de las fuerzas brasileñas.

El director de la Policía Federal de Brasil (PF), Andrei Rodrigues, confirmó la detención al grupo Globo, antes de que lo hicieran la Policía Nacional de Paraguay y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

La DNM detalló que Vasques "pretendía burlar los controles migratorios mediante la suplantación de identidad de un ciudadano paraguayo".

La documentación parecía genuina, pero los datos biométricos no coincidían, por lo que los agentes migratorios activaron los protocolos de verificación en "segunda línea". Hasta ese momento, no sabían quién era el hombre que tenían delante.

Sin embargo, cuando los datos fueron verificados a través la Red de Inteligencia Migratoria (RIM)—un sistema de cooperación entre Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—la identidad salió a la luz en tiempo real. Silvinei Vasques, condenado por golpismo, fue detenido en el acto, mientras esperaba abordar su vuelo.

"Tras las consultas realizadas con la Policía Federal del Brasil, se confirmó que el detenido es considerado un criminal de alto valor", añadió la Policía de Paraguay,

El brasileño fue sentenciado el 16 de diciembre por El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) a 24 años y medio de prisión por participar en el intento golpista de 2022, liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a su vez a 27 años de cárcel.

Vasques no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado, al estar dentro del plazo para apelar el fallo del STF. Sin embargo, tras el intento de fuga, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpismo contra el bolsonarismo, decretó la prisión preventiva del exdirector de PRF.

"La fuga del imputado, caracterizada por la violación de las medidas cautelares impuestas, sin justificación alguna, autoriza la conversión de las medidas cautelares en prisión preventiva ", afirmó Moraes, tras describir unas imágenes de videovigilancia que evidencian el intento de fuga de Vasques.

A las 3:00 de la madrugada del 25 de diciembre, la tobillera electrónica dejó de emitir señales GPS, por lo que la Policía Federal llegó al apartamento de Vasques, que ya estaba vacío.

Además del exdirector policial, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, entre ellos varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

El episodio más célebre de la trama golpista fue el asalto a la explanada de los Tres Poderes en Brasilia, núcleo de la democracia en Brasil. Los planes de tratar de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente contemplaban un intento de magnicidio contra el actual mandatario, según el expediente judicial.

Obstaculizar el derecho al voto

La justicia brasileña acusa a Silvinei Vasques de planear una operación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda, en un intento por darle ventaja a Jair Bolsonaro.

Bajo sus órdenes, la Policía Federal de Carreteras (PRF) realizó controles viales exhaustivos en el Nordeste brasileño—una región donde Lula obtenía márgenes electorales de 30 puntos–, para impedir que los sufragantes pudieran ejercer su derecho.

Por esos actos, Vasques había sido destituido y multado con 76.000 dólares en agosto de 2025.

En otro frente judicial previo por la misma causa golpista, Vasques fue condenado por un Tribunal Federal de Río de Janeiro por utilizar símbolos, recursos y visibilidad institucional de la Policía Federal de Carreteras para impulsar la aspiración presidencial de Bolsonaro. Fue arrestado en 2023, pero liberado bajo medidas cautelares, incluido el uso de un grillete electrónico.

Con EFE y medios locales

