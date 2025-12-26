"Si bien aún existen opciones militares, el enfoque es primero utilizar la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca", declaró la fuente que habló bajo condición de anonimato con Reuters el pasado miércoles.

Si bien el presidente Donald Trump ha sido evasivo públicamente sobre sus objetivos precisos con respecto a Venezuela, en privado ha presionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandone el país. El líder de la Casa Blanca afirmó esta semana, el pasado 22 de diciembre, que sería “inteligente” que Maduro dejara el poder.

"Los esfuerzos realizados hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro y se cree que para finales de enero, Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos", declaró el funcionario.

Leer tambiénRusia acusa a EE. UU. de “piratería” por bloqueo a petroleros vinculados con Venezuela

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

EE. UU. busca incautar un tercer petrolero

Donald Trump ha acusado al país latinoamericano de inundar Estados Unidos con drogas y su Administración lleva meses bombardeando barcos procedentes de Suramérica que, según afirma, transportaban drogas. Múltiples gobiernos y organizaciones como Human Rights Watch han condenado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.

Trump también ha amenazado frecuentemente con comenzar a bombardear infraestructuras de narcotráfico en tierra y ha autorizado actividades encubiertas de la CIA dirigidas a Caracas.

En lo que va de mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros en el mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano. Los comentarios del funcionario de la Casa Blanca que habló con Reuters se conocen después de que la agencia reportara que la Guardia Costera se encontraba a la espera de fuerzas adicionales para llevar a cabo una tercera incautación, la primera intentada el pasado domingo 21 de diciembre, contra un buque vacío y sancionado, conocido como ‘Bella-1’.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró el martes que "la amenaza no es Venezuela. La amenaza es el Gobierno de Estados Unidos".

Leer tambiénEstados Unidos espera efectivos militares adicionales para capturar otro petrolero venezolano

El mayor despliegue naval de EE. UU. en el Caribe, en décadas

El funcionario de la Casa Blanca no dio detalles sobre qué significaba exactamente que las Fuerzas Armadas se centraran "casi exclusivamente" en capturar el petróleo venezolano. La presencia militar de Washington se extiende por todo el mundo y la mayoría de sus misiones y capacidades no están relacionadas con la interdicción marítima.

El Pentágono ha acumulado una enorme presencia militar en el Caribe con más de 15.000 soldados. La operación incluye un portaaviones, otros 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35. Si bien vastos recursos pueden utilizarse para ayudar a aplicar las sanciones, muchos otros, como los aviones de combate, no son adecuados para esa tarea.

El pasado martes 23 de diciembre, Estados Unidos declaró ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que impondrá y aplicará sanciones "al máximo" para privar a Maduro de recursos.

"Lo llamamos cuarentena porque bloqueo es una palabra de guerra"

A principios de este mes, Trump ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, pero el uso por parte del funcionario de la Casa Blanca de la palabra "cuarentena" parece evocar el lenguaje empleado durante la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando la Administración del presidente estadounidense John F. Kennedy quería evitar una escalada.

Robert McNamara, entonces secretario de Defensa de Kennedy, declaró en 2002: "Lo llamamos cuarentena porque bloqueo es una palabra de guerra".

El miércoles 24 de diciembre, expertos de la ONU condenaron el bloqueo de Washington a los petroleros vinculados con Caracas, al subrayar que tal uso de la fuerza se reconoce como una agresión armada ilegal.

Leer tambiénUn muerto tras ataque en el Pacífico oriental; Trump advierte a Maduro que sería "inteligente" dejar el poder

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más