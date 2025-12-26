Dos personas murieron en un apuñalamiento y atropello perpetrado, según las autoridades de Israel, por un palestino en el norte del país.

Los servicios de emergencia israelíes señalaron que un hombre, de unos 68 años, murió tras ser atropellado. La radiodifusora pública del Estado de mayoría judía reportó que una mujer, de unos 20 años, fue apuñalada hasta la muerte.

Ambos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos después de que los médicos no pudieran reanimarlos. Otras dos personas sufrieron heridas leves, incluido un adolescente, según la radio local.

"La investigación preliminar indica que se trató de un ataque terrorista continuo que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado (…)Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71 y el sospechoso fue finalmente atacado a tiros cerca del cruce de Maonot en Afula tras la intervención de un transeúnte civil", señaló e indicó que el sospechoso fue hospitalizado con heridas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La información también fue confirmada por el Ejército que agregó que envió tropas al lugar de los hechos.

"Se llevó a cabo un ataque con embestida y apuñalamiento en la zona de Beit She’an y posteriormente en Ein Harod y Afula. Al parecer, el terrorista es un individuo no autorizado que se había infiltrado en Israel hace varios días. Se enviaron tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al lugar de los hechos y se están realizando evaluaciones de la situación en diversas regiones", sostuvo la institución castrense en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Leer tambiénCisjordania Ocupada: Israel aprueba el establecimiento de 19 nuevas colonias

Katz ordena ataques de represalia en la ciudad del presunto agresor

La Policía israelí afirmó que el presunto atacante era un palestino residente en Cisjordania ocupada.

Por su parte, el ministro de Defensa del Estado de mayoría judía, Israel Katz, declaró haber dado instrucciones al Ejército para que respondiera con contundencia en la ciudad cisjordana de Qabaitya, de donde, según él, provenía el agresor, para impedir nuevos ataques.

La institución castrense afirmó estar "preparándose para una operación" en la zona.

Los masivos ataques de Israel en Gaza han matado a miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia en Israel y Cisjordania ocupada, especialmente en las hostilidades lanzadas tras el sorpresivo ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre, el Ejército israelí ha seguido lanzando varios ataques en los que han muerto más de 400 gazatíes, indican las cifras difundidas por el Ministerio de Salud del territorio palestino.

A su vez se registra un incremento de los ataques de militantes palestinos, así como de la violencia de colonos israelíes contra palestinos.

El pasado septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús durante la hora punta de la mañana en Jerusalén, matando a seis personas e hiriendo a otras 12, según las autoridades israelíes.

Leer tambiénLa ONU condena la "aparente ejecución sumaria" de dos palestinos en redada israelí en Jenin

Con AFP, AP y Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más