Caracas confirma la excarcelación de decenas de personas que fueron detenidas en el marco de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

El jueves 25 de diciembre, en medio de celebraciones de Navidad, 99 personas salieron de la cárcel. Una serie de liberaciones que, según las familias de los detenidos, habían sido suspendidas desde el pasado marzo.

Estas excarcelaciones fueron confirmadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", señala el documento.

Según el Ministerio, estas personas habían sido detenidas por supuesta participación en “hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”.

Estas acciones fueron, según el comunicado, “orientadas a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y a socavar la paz de la Nación”.

"El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye el texto.

¿En qué contexto se produjeron las detenciones?

La oposición, las familias de los afectados y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones "arbitrarias" en medio de las protestas en el país contra un presunto fraude electoral luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara la victoria del presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo en el Gobierno.

Los partidos opositores, numerosas oenegés y organizaciones internacionales también denunciaron una "represión" por parte del Gobierno chavista.

Maduro lleva más de 11 años en el Ejecutivo desde que fue designado para el cargo por el entonces presidente Hugo Chávez, justo antes de morir en 2013, y quien gobernó el país desde 1999, por lo que el chavismo lleva más de dos décadas en el poder.

En las elecciones de julio de 2024, la oposición, encabezada por la ahora ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, divulgó actas que, asegura, fueron recabadas de los centros de votación a lo largo del país que demostraron la victoria de Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.

Pero el Gobierno venezolano tildó esos señalamientos de "falsos" y el fiscal general del país, William Tarek Saab, advirtió que cualquier dato difundido por fuentes no oficiales sobre los resultados incurriría en un delito, en una clara referencia a la oposición.

Altos cargos del Gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, amenazaron a Urrutia con llevarlo a juicio y encarcelarlo, al igual que a sus compañeros de oposición, en momentos en que reclamaba la victoria. Posteriormente, Urrutia llegó a España, donde recibió asilo político.

Según datos oficiales, citados por la agencia de noticias AFP, 28 personas murieron y al menos 2.400 fueron detenidas en las protestas antigubernamentales tras las pasadas elecciones. De ellas, Caracas ya ordenó la liberación de alrededor de 2.000.

Maduro llegó a referirse a los manifestantes como "terroristas".

Familiares y oenegés exigen la liberación de todos los "presos políticos"

Si bien gran parte de los detenidos tras las pasadas elecciones has sido excarcelados, cientos de personas aún siguen detenidas.

En esta ocasión, los familiares de detenidos y asociaciones pidieron la liberación de todos los presos políticos.

Según Human Rights Watch, “las autoridades venezolanas y los “colectivos” han cometido abusos generalizados desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Las autoridades electorales declararon que Nicolás Maduro había sido reelecto, a pesar de evidencias sólidas de lo contrario”.

Un informe de esta organización “documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores”.

Según la ONG Foro Penal, para el pasado 15 de diciembre, 902 presos políticos seguían tras las rejas en Venezuela, la mayoría, detenidos tras las elecciones. Según la organización, la cifra incluye a 120 mujeres y cuatro adolescentes.

De acuerdo con la Fiscalía de Venezuela, las excarcelaciones que empezaron el año pasado permitieron la salida de más de 2.000 personas. Caracas afirma que el país está "libre de presos políticos".

Con EFE y medios locales

