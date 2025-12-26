Lo esencial:
- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que se reunirá el próximo domingo 28 de diciembre con Donald Trump, en la residencia del republicano en Mar-a-Lago.
- Zelenski aseveró que ambos discutirán sobre asuntos sensibles y aún no resueltos sobre la contrapropuesta de paz de Kiev de 20 puntos, como los territorios ucranianos y la central nuclear de Zaporizhia.
- El mandatario de la nación invadida por Rusia sostuvo que un acuerdo sobre las garantías de seguridad a Ucrania para que el Kremlin no lance una nueva invasión está "casi listo".
Rusia condena a un exempleado del Ministerio de Asuntos Exteriores a 12 años de prisión, acusado de revelar secretos a los servicios de inteligencia de EE. UU.
A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania este viernes 26 de diciembre:
