Este es uno de los efectos previstos de la ola azul que arrasó el 3 de noviembre en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: los demócratas, ahora en una posición de fuerza en el Congreso, pretenden iniciar una serie de investigaciones parlamentarias ya en enero contra la familia y los partidarios del presidente Donald Trump, a quienes señalan de abuso de poder y conflictos de intereses.

Robert Garcia, el demócrata que se espera que presida el poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, lanzó un mensaje contundente a los republicanos en las redes sociales la noche de las elecciones: "CONTRATEN ABOGADOS".

Con mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas controlarán los comités, contarán con mayores presupuestos y personal a partir de enero, además de tener la facultad de citar a comparecer, lo que podría obligar a la Administración Trump a ser receptiva a las demandas del Congreso.

El representante Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra una foto familiar de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros en Houston por un agente del ICE mientras se dirigía al trabajo en 2025.

En lo que respecta a las actividades comerciales de la familia Trump y, puntualmente, a las acusaciones de corrupción, se espera que el congresista californiano Robert Garcia esté al frente del poderoso comité de supervisión de la Cámara de Representantes.

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Robert Garcia publicó un recuento en tiempo real de las ganancias obtenidas por Donald Trump y su familia. Desde el inicio de su segundo mandato, el llamado clan Trump ha multiplicado su fortuna. El propio Donald Trump casi ha triplicado su patrimonio personal gracias a las criptomonedas, según documentos oficiales revelados a principios de julio .

"Hay tanta corrupción y fraude que todos los miembros demócratas de la Cámara de Representantes tendrán que movilizarse para llevar a cabo las investigaciones pertinentes", declaró Robert Garcia al 'Washington Post'.

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Intereses privados y gastos superfluos

Los demócratas ya han exigido que se rindan cuentas por los negocios de Jared Kushner, yerno de Trump, destacando su doble papel como asesor informal de política exterior y director de una firma de capital privado que realiza negocios con gobiernos extranjeros. También solicitan investigaciones sobre las cuantiosas inversiones de la familia Trump en el sector de las criptomonedas y buscan determinar si estas inversiones han permitido que intereses extranjeros influyan en el presidente.

El encarecimiento de los combustibles, en especial del diésel, se ha convertido en un problema económico y político para Donald Trump en un momento crucial por las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre.

El senador Ron Wyden, que aspira a presidir el Comité de Finanzas, también tiene la intención de priorizar los temas de corrupción y acceso a los servicios financieros y de cuestionar cómo los intereses privados han suplantado el interés público debido a la proliferación de medidas de desregulación financiera y bancaria en Estados Unidos.

"El capital privado es una de las principales preocupaciones de muchos senadores, en particular cómo las estructuras financieras de este sector pueden afectar los costos de la atención médica, la vivienda y otras necesidades esenciales", dice Daniel Goshorn, asesor principal de investigaciones de los demócratas en el Comité de Finanzas, quien menciona en particular la tributación favorable de los centros de datos vinculados al auge de la inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump habla frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el 2 de noviembre de 2026, en Washington.

Con la inflación y el aumento del precio de la gasolina afectando gravemente el bolsillo de los estadounidenses, los demócratas deberán prestar mucha atención al gasto público, considerado derrochador, de la Administración Trump, en particular a los proyectos ostentosos destinados a transformar el paisaje de Washington D.C. Algunos ejemplos son el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el enorme salón de baile de la Casa Blanca y el propuesto Arco del Triunfo de 76 metros, cuyo costo se estima en varios cientos de millones de dólares.

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Los indultos y el caso Epstein, en la mira demócrata

Los demócratas también planean investigar los numerosos indultos presidenciales otorgados durante el segundo mandato de Donald Trump. Su investigación se centrará en los pagos realizados por individuos o familias adineradas a cambio de clemencia.

Según 'The New York Times', Alina Habba Mildon, una de las exabogadas de Donald Trump, recibió 50 millones de dólares para ayudar a conseguir el indulto de un miembro de una acaudalada familia venezolana, entre otras tareas.

Los demócratas también quieren investigar el indulto concedido al fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de delitos de lavado de dinero.

El exdirector ejecutivo de la criptomoneda Binance Changpeng Zhao se persona en un tribunal federal en Seattle (Washington, EEUU) el 30 de abril de 2024

Hacia el final de su primer mandato, Donald Trump conmutó la condena de 40 meses de prisión de su antiguo colaborador Roger Stone, quien había sido declarado culpable por un jurado de delitos graves, entre ellos mentir al Congreso y sobornar a testigos en la investigación sobre los vínculos entre Rusia y la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Esta decisión provocó una fuerte condena en el Congreso por parte de miembros de ambos partidos, en particular del senador republicano Mitt Romney, quien la calificó de "corrupción histórica y sin precedentes".

Otra prioridad para los legisladores demócratas son los vínculos entre el multimillonario republicano y el desacreditado financiero Jeffrey Epstein. El objetivo es determinar si el Departamento de Justicia violó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein al ocultar o censurar documentos de forma indebida.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien se espera que asuma el cargo de líder de la mayoría demócrata a principios del próximo año, ya ha sentado las bases al crear en febrero un grupo de trabajo especial del Senado para examinar a fondo la información relacionada con el financiero que murió en prisión y que el Departamento de Justicia ha ocultado al público.

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Apuntar a Hegseth para evitar la trampa del juicio político

Si bien no descartan nada, los demócratas podrían abstenerse de iniciar un nuevo juicio político contra Donald Trump, quien ya ha sido absuelto dos veces por el Senado. "Me he vuelto muy bueno venciéndolos en los juicios políticos", bromeó recientemente el presidente estadounidense en un mitin en Oklahoma.

Y este mismo miércoles, Trump dijo que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político (’impeachment') en su contra. "Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró el presidente en la Casa Blanca.

Los demócratas ahora saben que los procesos de destitución son largos y están plagados de obstáculos. Además, prácticamente no tienen posibilidades de éxito, ya que requieren una mayoría de dos tercios en el Senado. Por si fuera poco, monopolizan la actividad legislativa y permiten que el presidente se presente como víctima de una campaña partidista.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), habla con los periodistas, en Washington, D. C., EE. UU., el 30 de septiembre de 2026.

Para evitar este escollo, está surgiendo otra estrategia: atacar a los aliados más cercanos del inquilino de la Casa Blanca, empezando por el controvertido secretario de Defensa Pete Hegseth. Los demócratas no tendrán problemas para sumar a una buena parte de los republicanos a esta cruzada, exasperados por la guerra en Irán y la falta de transparencia del Pentágono.

"Estoy aquí para decirles que una de las primeras cosas que haremos una vez que tengamos la mayoría será expulsar a Pete Hegseth", dijo el líder de la oposición, Hakeem Jeffries, quien podría convertirse en presidente de la Cámara Baja, en un mitin en octubre.

Pete Hegseth podría enfrentarse próximamente a una avalancha de investigaciones parlamentarias que abarcan desde ataques contra civiles en Irán hasta la filtración de información clasificada, incluidos sus ataques ilegales contra barcos de presuntos narcotraficantes en Suramérica y las sospechas de discriminación en los ascensos militares

Trump reaccionó este miércoles a esas versiones y descartó que esté pensando en destituirlo, una posibilidad que recogen informaciones publicadas un día después de la derrota republicana en las elecciones.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, escucha mientras el presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el 6 de octubre de 2026, en Washington.

Según el medio 'Politico', los demócratas también están considerando investigar a Elon Musk. Entre los temas que se están debatiendo se encuentran la limitación del rendimiento de la red de satélites Starshield en Ucrania, los recortes al gobierno federal realizados por su Comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y los posibles conflictos de intereses relacionados con los contratos públicos adjudicados a SpaceX y Tesla.

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Obstrucción en la Casa Blanca

Ante esta inevitable ofensiva demócrata, los abogados de la Casa Blanca ya han informado a los jefes de las agencias federales sobre cómo responder a las solicitudes de documentos y citaciones judiciales, según declararon a Reuters funcionarios de la administración Trump.

También se espera que la Casa Blanca implemente la estrategia empleada durante el primer mandato de Trump, consistente en dilatar el proceso ante las exigencias del Congreso. Si bien las investigaciones del Congreso pueden obligar a ciertas personas a testificar y entregar pruebas, el Departamento de Justicia seguirá bajo el control de Donald Trump, lo que hace improbable cualquier procesamiento penal.

Además, el presidente estadounidense afirmó en un podcast del 'New York Post' publicado el lunes que indultaría a todos sus aliados, recordando que había indultado a 1.500 de sus partidarios, condenados o en espera de juicio por su participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, en su primer día en el cargo .

En esta entrevista, el presidente también sugirió que podría intervenir para "proteger" a Elon Musk, quien donó casi quinientos millones de dólares a candidatos republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.

Anticipando la resistencia de la Casa Blanca, los legisladores demócratas planean sortear el obstáculo centrándose en entidades privadas vinculadas al presidente de Estados Unidos.

Simpatizantes reaccionan ante la llegada del presidente de EE. UU., Donald Trump, al escenario durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas (EE. UU.), el 9 de septiembre de 2026.

La tarea que tienen por delante es monumental para los demócratas, quienes deberán conciliar su deseo de rendición de cuentas con la necesidad de atender las preocupaciones más apremiantes de los votantes estadounidenses.

"Más del 90% de los votantes cree que el gobierno es corrupto", señala el senador Sheldon Whitehouse, refiriéndose a una encuesta publicada a principios de septiembre.

"Debemos ser reflexivos y estratégicos en la forma en que realizamos las encuestas, sin que esto nos distraiga de los problemas inmediatos de poder adquisitivo que enfrentan las familias estadounidenses".

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Este artículo fue adaptado del inglés y actualizado por Diana Marcela Tinjacá. El original se puede encontrar aquí .

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