Donald Trump reconoció el miércoles 4 de noviembre, en entrevistas con medios estadounidenses, que la ofensiva israelí-estadounidense lanzada a finales de febrero contra Irán había influido en la contundente derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de la víspera. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haber iniciado la guerra contra Irán.

"Irán contribuyó a ello", declaró durante una entrevista telefónica con 'The Wall Street Journal', medio que le preguntó si la guerra había influido en los malos resultados de los republicanos en las midterms, en las que el control de las dos cámaras del Congreso quedó en manos de los demócratas.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que suena como posible candidato a la Casa Blanca en 2028, consideró que la "guerra (en Irán) fue la razón" del enorme golpe electoral que sufrieron la derecha y Donald Trump el día anterior.

"La guerra es la razón de nuestra derrota", escribió en un extenso mensaje en X, en el que añadió: "Todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación sincera sobre el camino que debemos seguir a partir de ahora tiene que comenzar por ahí".

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En Teherán, el Gobierno no tardó en aprovechar la ocasión. "Los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos ese mensaje2, publicó en X el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Atacar a Irán no conduce a la victoria. Solo lleva a la derrota", respondió irónicamente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien denunció la "arrogancia" y los "errores de cálculo" estratégicos del presidente estadounidense, a quien acusa de haber arrastrado a Estados Unidos a una guerra ilegal contra Irán.

Otras cuentas oficiales, como la de la embajada iraní en India, se burlaron de la derrota republicana mediante imágenes generadas por IA, en las que aparece Trump abatido tras perder una partida de videojuego.

"Ustedes hablaron de un cambio de régimen, pero nosotros lo hicimos realidad", escribieron las autoridades iraníes en referencia a las victorias demócratas en los bastiones republicanos.

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Irán permanece en estado de alerta

En Irán, un medio de comunicación estatal bajo el control del Poder Judicial difundió otra broma que circulaba en X, según la cual "Trump no logró cambiar el régimen en Irán, pero sí consiguió hacerlo en Texas". En efecto, el candidato demócrata James Talarico ganó un escaño de senador en ese estado, tradicionalmente republicano desde hace décadas.

Al insistir en los "errores de cálculo" de Washington en Medio Oriente, el líder iraní, Mojtaba Jamenei, atribuyó el desastre electoral de los republicanos a su "arrogancia".

El líder supremo iraní, que todavía no ha hecho ninguna aparición pública desde el ataque que mató a su padre el 28 de febrero, afirmó, sin embargo, que considera que la hostilidad de Washington hacia Irán persistirá, independientemente del partido que esté en el poder.

Quienes esperan un cambio en la política estadounidense "están profundamente equivocados", declaró, mientras Irán permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Dos fuentes iraníes informaron a Reuters que el régimen iraní seguía en guardia, ante el temor de que Donald Trump intentara hacer olvidar su derrota en las urnas reanudando los bombardeos.

Los mediadores han intensificado sus esfuerzos para encontrar una salida al conflicto, por miedo a una nueva escalada de las tensiones tras las elecciones, mientras Donald Trump no ha descartado la posibilidad de que se reanuden las hostilidades.

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Aniversario de la toma de la embajada estadounidense

Por una coincidencia del calendario, en Irán, el día de la confirmación del "tsunami" demócrata coincidió con el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos, el 4 de noviembre de 1979, varios meses después del establecimiento de la República Islámica.

Esta crisis provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Washington, que desde abril de 1980 impone a Irán un embargo comercial.

Personas caminan frente a un cartel que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de una celda de prisión, en Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026.

Desde entonces, la antigua embajada se ha convertido en escenario de manifestaciones progubernamentales cada 4 de noviembre. Este año, miles de personas marcharon por las calles, en lo que fue la primera concentración de este tipo desde el inicio del conflicto.

Para la ocasión, el Gobierno iraní instaló en una gran plaza de Teherán un enorme cartel que representa a Donald Trump en prisión, acompañado del eslogan en inglés "We will kill Trump" ("Mataremos a Trump").

Como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, los manifestantes también quemaron banderas estadounidenses e israelíes mientras coreaban "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel". Asimismo, desplegaron pancartas que exigían venganza por la muerte del antiguo líder supremo, Ali Jamenei, asesinado a finales de febrero durante los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán que desencadenaron la guerra en Medio Oriente.

Otro cartel mostraba a un Donald Trump representado como un bulldog ensangrentado, sujeto con una correa por un personaje diabólico que se parecía al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Con AFP y Reuters

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