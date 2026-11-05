En Perú, la emoción es latente. "Regresa a casa", así María Colchado, residente del pueblo de Zaña, celebra el retorno del ahora papa León XIV al país. Relata que, siendo obispo, entre 2015 y 2023, solía venir cada 27 de abril para la fiesta de San Toribio en la ciudad de Chiclayo, a unos cincuenta kilómetros de distancia.

León XIV, de 71 años y que se nacionalizó peruano en 2015, inicia este viernes 6 de noviembre su primera visita como papa a América Latina, un viaje que incluye tres países – Uruguay, Argentina y Perú- , 14 vuelos (incluidos dos en helicóptero), más de 40 discursos y reuniones y que tiene lugar tan solo 25 días después de la operación en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho para extraer un tumor maligno.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", expresó el papa en un comunicado difundido por el Vaticano.

. También manifestó su deseo de que la visita sirva para fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, es el primer estadounidense en ocupar el pontificado y también tiene la nacionalidad peruana, adquirida tras sus años de servicio religioso en ese país.

Entre el 6 y el 17 de noviembre, viajará a Uruguay, Argentina y luego a Perú .

El jefe de la Iglesia católica fue operado hace menos de tres semanas para extirparle un tumor canceroso, pero los médicos dicen que no necesita más tratamiento y le han dado luz verde para el viaje de 11 días.

El papa pasará dos días en Uruguay, tres en Argentina y casi una semana en Perú. Allí, celebrará misas al aire libre que se espera congreguen a millones de fieles, se dirigirá a líderes políticos, participará en vigilias con jóvenes y viajará en helicóptero a comunidades aisladas en los Andes. Se ha programado una misa en la ciudad peruana de Cusco, ubicada a 3400 metros de altitud.

Leer tambiénEl papa está "muy entusiasmado" por regresar a Perú, afirma el Vaticano

Un primer paso en Uruguay

Entre el 6 y el 17 de noviembre, viajará a Uruguay, Argentina y luego a Perú .

Aunque el Vaticano ha indicado que León aún se está recuperando, el ´papa presidirá más de 50 actos, que van desde misas al aire libre hasta encuentros con pueblos indígenas del Amazonas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero, ancianos, pobres o discapacitados.

"Este será el viaje más seguido del pontificado de León XIII hasta la fecha", declaró Christopher White, de la Universidad de Georgetown en Washington.

"Ya se preveía un viaje intenso… una hazaña, incluso sin su operación. Ahora estará bajo un escrutinio aún mayor", añade a la agencia AFP el también autor del libro 'El papa León XIV: dentro del cónclave y el amanecer de un nuevo papado" (2025).

El líder de unos 1.400 millones de católicos del mundo comenzará su viaje en Uruguay, el país más laico de América Latina, donde será recibido por el presidente de izquierda Yamandu Orsi .

Este país liberal discrepa con la Iglesia católica en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto y eutanasia —legalizados el año pasado— y se espera que León presente una apelación para la protección de la vida.

Leer tambiénCatólicos y evangélicos esperan que el papa impulse uno de los barrios más pobres de Uruguay

Una visita simbólica a la "casa" de Francisco

Posteriormente, el pontífice viajará a Argentina, la patria de su predecesor, el papa Francisco, quien entristeción a muchos argentinos al no regresar a visitar su país durante su pontificado.

Francisco, el amado papa de Buenos Aires, de su barrio de Flores, de las "villas" (barrios marginales), no visitó Argentina desde aquel día de febrero de 2013 en que partió hacia el cónclave en Roma, con una maleta que, según él, duraría una semana.

Simbólicamente, León XIV visitará a Francisco "en su casa", en la Catedral de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre.

En la capital argentina, se reunirá con el presidente argentino Javier Milei, un libertario de derecha que mantuvo una relación tensa con Francisco.

El papa León XIV abandona el hospital Gemelli tras recibir el alta médica luego de su cirugía pulmonar y su diagnóstico de cáncer, en Roma, Italia, el 17 de octubre de 2026.

Aunque los intercambios entre Javier Milei y León resultaron menos acalorados, los funcionarios locales de la Iglesia no ocultaron sus críticas al alto costo humano de los esfuerzos del presidente por reactivar una economía moribunda, con millones de ciudadanos vulnerables al borde de la pobreza.

Leer tambiénLeón XIV en Argentina: el viaje que Francisco nunca hizo

La llegada de un papa con "corazón peruano"

El viaje a Suramérica culminará con un emotivo regreso a Perú. Robert Prevost es el papa estadounidense con "corazón peruano".

De hecho, en su célebre presentación como nuevo pontífice, el 8 de mayo de 2025, sorprendió al saludar en castellano a su "querida diócesis de Chiclayo", la ciudad en la que ejerció durante ocho años como obispo (2015-2023), tras haberse nacionalizado en 2015.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), que Prevost integró, recordó que ese saludo "hizo sonreír al Perú", ya que mientras "Roma escuchaba por primera vez la voz de un nuevo papa", los peruanos reconocían "inmediatamente al pastor que había caminado junto a su pueblo".

Robert Prevost dialogando con vecinas tras una inundación que afectó el norte de Perú.

"Sé que tiene muchas ganas de volver a Perú. Tiene un gran significado personal para él… ha estado muy decidido a ir", declaró Elise Ann Allen, experta en el Vaticano y autora de una biografía del papa.

Celebrará misa en una llanura desértica cerca del océano Pacífico, antes de viajar a Cuzco, la antigua capital inca, y luego a Pucallpa, una ciudad en la selva amazónica. En Lima, se reunirá con la presidenta de derecha del Perú, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, cuyo legado ella reivindica .

Se prevé que León aborde los males que aquejan a Perú, desde una vasta ola de delincuencia alimentada por asesinatos por encargo y extorsión desenfrenada, hasta la industria de la cocaína, una de las más grandes del mundo, y su impacto en los pueblos indígenas. También la inestabilidad política del país y la importancia de proteger la dignidad de los migrantes en un país que alberga a aproximadamente 1,6 millones de venezolanos.

"El papa conoce la realidad del Perú, no tenemos que explicársela porque lleva al país en el corazón. Él mismo nos decía que es el primer asombrado de cómo Dios lo ha llevado por caminos inesperados y cómo aún se siente impresionado por la obra de Dios en su vida", había dicho el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Jorge Izaguirre.

Leer tambiénEl papa inicia una intensa gira por Sudamérica que culminará en Perú, su patria adoptiva

Con AFP, EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más