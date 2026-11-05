Las medidas en materia migratoria en lo que va de mandato de Donald Trump han sido condenadas dentro y fuera del país. Pero, fue este martes 3 de noviembre cuando se expresó el rechazo en las urnas en medio de unas elecciones determinantes.

El gobierno del magnate republicano ha tomado varias decisiones polémicas para cumplir con una de sus principales promesas de campaña, entre ellas redadas, deportaciones masivas y el retiro de beneficios migratorios. No obstante, una de las acciones que ha generado mayor rechazo ha sido la violencia en los operativos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Homenaje y un rechazo al ICE

Este martes, con pegatinas con la frase: "Yo voté", votantes en estados como Texas o Minnesota recordaron a las víctimas mortales del ICE, entre ellas Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en enero durante intervenciones de agentes federales en Minneapolis, así como a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que recibió disparos de un agente del ICE en Houston, Texas.

Según una encuesta de la organización hispana UnidosUS publicada este 4 de noviembre de 2026, cerca de uno de cada cuatro latinos, el 27%, menciona la política migratoria y el ICE como una de sus principales preocupaciones. Y más de dos tercios, el 68%, reprueba la actuación de ICE,.

El 77 % estuvieron de acuerdo en cierta medida en que el actual sistema migratorio es "injusto" y que los "agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia", por lo que pidieron reemplazar el actual enfoque.

Renée Good

De 37 años, Renee Nicole Good recibió un disparo mortal en Minneapolis por un agente del ICE el 7 de enero de 2026. Ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, poeta galardonada, se había instalado recientemente en la ciudad. Se encontraba observando las actividades de los agentes cuando fue abatida. Su muerte desató una ola de indignación y protestas en distintas ciudades del país.

Alex Pretti

También de 37 años, como Renée, Alex Pretti era un ciudadano estadounidense, enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos y apasionado de la naturaleza y el ciclismo. Nacido en Illinois y criado en Wisconsin, Pretti se mostró indignado por las políticas migratorias de Donald Trump y las operaciones del ICE. Se había involucrado en las protestas tras la muerte de Renée Nicole Good. El 24 de enero de 2026, fue abatido por agentes federales de inmigración en Minneápolis.





Lorenzo Salgado Araujo

Lorenzo Salgado Araújo era un ciudadano mexicano de 52 años, presentado como indocumentado por ICE, que residía desde hacía décadas en Houston, Texas. Allí había construido su vida junto a su esposa. Murió el martes 11 de agosto de 2026 tras recibir disparos de un agente del ICE durante una operación migratoria en Magnolia Park, un histórico barrio de la comunidad mexicano-estadounidense.

Según la versión de las autoridades, Salgado intentó huir y embestir a los agentes con su vehículo, una explicación cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos de los latinos.

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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