"Lo difícil para sacar la cita acá en el consulado es que la página se cae, no hay citas", aseguró una colombiana que esperaba con su hija a ser atendida en un consulado en España, a donde los migrantes tienen que recurrir a pedir un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales para optar al proceso de regularización en esta nación europea.

El proceso para presentar las solicitudes de regularización se abrió este 16 de abril, por internet, y, a partir del 20 de abril, se podrá hacer presencialmente en cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia), en 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes.

En esta misma jornada, el Tribunal Supremo de España negó una solicitud de una asociación de extrema derecha de suspender de forma urgente la regularización. Sin embargo, acordó redirigir el pedido por la vía cautelar ordinaria y dio 10 días para que las partes presenten su justificación sobre el tema.

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Largas filas en los consulados

No obstante, en esta primera jornada, el afán, las largas filas y las dudas, en especial en los consulados latinoamericanos y norteafricanos, opacaron la ilusión de miles de personas que ya viven en el país y quieren conseguir sus permisos de residencia y trabajo.

Se calcula que medio millón de migrantes en situación irregular se podrán beneficiar de este proceso.

Las colas se registraron en diferentes consulados de toda España, a donde los migrantes acuden en busca de los documentos necesarios, como el certificado de antecedentes penales.

"Tienen muchos problemas", dijo un joven marroquí de 22 años sobre el consulado de Marruecos en Madrid, al que acudió este jueves.

"Aquí todo va tarde. Si quieres pedir cita, tarda un mes. Y una vez aquí, hay mucha gente, tienes que esperar cuarenta minutos como mínimo", explicó.

No obstante, ya con el certificado de antecedentes penales, matizó que su país "pone muy fácil a los marroquíes que están aquí conseguir los papeles".

Por su parte, una mujer peruana coincidió en que en su país pedir los antecedentes penales es "fácil virtualmente, como cualquier otro trámite": "Es pagar la tasa, pedir que te lo manden por correo y ya está".

No obstante, otros países no se lo ponen nada fácil a sus ciudadanos, como Argelia o Nigeria.

La confusión sobre el informe de vulnerabilidad

Muchas de las dudas se deben al "informe de vulnerabilidad", un requisito obligatorio para todo aquel que no sea solicitante de protección internacional ni tenga trabajo o una oferta de empleo ni personas a su cargo y que fue incorporado a última hora.

El informe tiene en cuenta factores como no tener hogar o tener una vivienda precaria, tener dificultades para acceder a un empleo o carecer de ingresos suficientes; y tiene que ser acreditado por una ONG autorizada por el Gobierno o por los servicios sociales.

Varias ONG, sin embargo, señalan que el desánimo crece entre algunas personas, sobre todo los más jóvenes, quienes creen que se quedarán por fuera del proceso por este certificado de vulnerabilidad, ya que dicen no haber tenido una buena experiencia con los servicios sociales.

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Entre lo fácil y lo complejo

"Yo ahora mismo puedo entrar a la página web del Gobierno de Chile con mi clave única y con eso descargar mi acta de nacimiento, mi certificado de antecedentes penales apostillado por La Haya y lo recibo en mi correo en 10 segundos", asegura Freddy Antonio, un joven chileno que vive en España desde 2022, pero que no había, hasta ahora, solicitado la regularización.

Eso es lo fácil. Pero, afirma, lo más "engorroso" para él es demostrar que lleva en España desde antes del 1 de enero de 2026, uno de los requisitos para los postulantes.

"Supuestamente con la tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid servía para demostrarlo, pero parece que ahora solo sirve el pasaporte y más pruebas, como contratos de alquiler u otros pagos", lamentó.

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¿Cómo obtener documentos sin tener papeles?

Otra de las trabas para abrir el proceso por internet por cuenta propia es que se requiere un acceso clave o firma digital, algo que solamente se puede conseguir teniendo un documento de identidad (DNI o NIE) y eso es justamente lo que están solicitando con la regularización.

Por eso es que tienen que recurrir a un abogado, un apoderado o a las ONG especializadas en el tema.

Los teléfonos de las ONG no paran de sonar y algunas, como Mujeres Pa’lante, buscan estos días a través de redes sociales voluntarios para hacer de intérprete en diferentes idiomas o para ayudar con la gestión de trámites.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una ONG que asesora a los migrantes, dijo que prefirió esperar a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el miércoles, para saber cómo actual.

"Estamos aconsejando paciencia, un poco de prudencia, de asesorarse bien", precisó el director de la ONG, Mauricio Valiente.

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Abogados en TikTok, la clave para muchos

Una colombiana explicó que ella y su familia se guiaron "por todo lo que dicen los abogados por TikTok":

"Nos basamos en lo que dicen ellos y también por las redes sociales y las noticias".

Pero, la confusión no es solo para los migrantes sino también para los propios consulados.

En el de Bolivia le explicaron a EFE que "no se cuenta con la información oficial del Gobierno español sobre cuáles son los requisitos, por lo cual hay mucha desinformación", relató uno de sus trabajadores, quien pidió "obtener esta información para asesorar correctamente a las personas en dicho trámite".

Además, este empleado se quejó de que la palabra de los abogados es "santa" y muchas veces entra en contradicción con la información que tiene el consulado.

"Esto genera tensiones y enojo en los solicitantes, que consideran que la embajada no ayuda", lamentó.

El permiso de residencia que se concederá es por un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, pero solo en el país, no en el ámbito europeo.

Con EFE

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