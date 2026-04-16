Una pugna judicial entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, que coincide con las próximas elecciones presidenciales de Brasil.

El Tribunal Supremo ordenó la apertura de una investigación policial contra el senador y precandidato a la Presidencia, Flávio Bolsonaro, por presunta calumnia contra el actual mandatario, quien busca la reelección.

La investigación se centra en un mensaje publicado por el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro en la red social X, en el que vinculó a Lula con delitos como tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a organizaciones terroristas y fraude electoral.

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Según el fallo, la Policía Federal destacó que la publicación fue difundida en enero y alcanzó a miles de usuarios en un entorno digital público. En el mensaje, el senador también asoció imágenes del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro con Lula y afirmó que el mandatario brasileño sería denunciado en el marco de supuestas irregularidades relacionadas con el Foro de São Paulo.

Para Moraes, el contenido de la publicación atribuye de forma directa hechos delictivos al jefe de Estado. El magistrado subrayó que se trata de “una imputación pública de actos criminales” difundida en un espacio accesible a un amplio público, lo que justificó la apertura del procedimiento.

El Ministerio Público consideró que existen indicios suficientes para avanzar con la investigación, al entender que el mensaje difundido por el senador atribuye falsamente conductas delictivas al presidente.

La investigación será conducida por la Policía Federal, que dispondrá de un plazo de 60 días para practicar diligencias y reunir pruebas. La medida responde también a una petición del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que solicitó esclarecer el contenido y el alcance de las declaraciones del parlamentario.

La decisión de Moraes se suma a otras actuaciones recientes del magistrado, que ha liderado investigaciones relacionadas con desinformación y ataques a instituciones democráticas en Brasil.

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¿Qué responde Flávio Bolsonaro?

Tras conocerse la medida, Flávio Bolsonaro criticó la decisión del Supremo y la calificó de “jurídicamente débil”.

En un comunicado, el legislador afirmó que la publicación no constituye un delito y denunció un intento de limitar la libertad de expresión y el ejercicio de su mandato parlamentario.

“El procedimiento evoca prácticas de censura y bloqueo de cuentas observadas en las elecciones de 2022”, señaló el senador.

Flavio Bolsonaro también acusó al tribunal de generar un “desequilibrio democrático” y aseguró que no cederá ante lo que considera intimidaciones judiciales.

La apertura de la investigación se produce en un contexto de creciente polarización política y a pocos meses de las elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro, que se perfila como precandidato, aparece por delante de Lula en algunos sondeos de intención de voto de cara a una eventual segunda vuelta.

El avance del procedimiento judicial añade tensión al escenario político brasileño, donde el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición continúa intensificándose en el periodo previo a los comicios.

Por primera vez, una encuesta sitúa a Bolsonaro por delante de Lula en eventual segunda vuelta

La disputa entre los dos líderes políticos que seguirá al marco judicial, coincide con una nueva batalla de encuestas de cara a las presidenciales del próximo octubre.

Según un sondeo de Genial/Quaest, citado este miércoles por el diario local ‘O Globo’, el actual mandatario se ubica en primer lugar con el 37% de favorabilidad para una primera vuelta, seguido por Flávio Bolsonaro con el 32%.

En tercer lugar se encuentra el exgobernador Ronaldo Caiado, con el 6%, y luego Romeu Zema (Novo), con el 3%. Augusto Cury (Avante) y Renan Santos (Missão) aparecen con el 2%.

La encuesta Genial/Quaest también presentó datos sobre los escenarios analizados para la segunda vuelta. En la publicación anterior, el pasado marzo, Lula y el senador Flávio Bolsonaro aparecieron numéricamente empatados con el 41%, mientras que en febrero el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 43% de las intenciones de voto frente al 38% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL).

En esta ocasión, Flávio superó numéricamente a Lula por primera vez, en un escenario de segunda vuelta. El senador obtuvo el 42% de la intención de voto, mientras que el presidente consiguió el 40%. Los votos en blanco, nulos y quienes manifestaron su intención de no votar en octubre suman el 16%. Los votantes indecisos representan el 2%.

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Con EFE y medios locales

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