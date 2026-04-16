Lo esencial: 

  • Irán amenaza con bloqueo total del Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo, en respuesta a EE. UU. que asegura que bloqueó “por completo” los puertos iraníes.
  • Trump sostiene que China acordó no volver a enviar armas a Irán.
  • Pese a las tensiones, Irán ha intercambiado “varios mensajes” con Estados Unidos a través de Pakistán, que impulsa una segunda ronda de conversaciones, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este 15 de abril, en medio de la frágil y provisional tregua: 

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