Lo esencial:
- Tres días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales –marcadas por demoras en la entrega de papeletas, que obligaron a extender la votación hasta el lunes en algunos centros–, Perú sigue en vilo por conocer a los contendientes del balotaje.
- Mientras Keiko Fujimori tiene su lugar asegurado pese a apenas rozar el 17% de los votos, el izquierdista Roberto Sánchez se ubica en la segunda posición del conteo, aunque le sigue de cerca Rafael López Aliaga.
- El recuento de los sufragios de las zonas rurales, que suele demorarse más en llegar que los grandes centros urbanos, le ha permitido a Sánchez escalar al segundo lugar en las primeras horas del miércoles.
- Sin embargo, la diferencia es exigua con López Aliaga, quien reclama la "nulidad" del proceso electoral por un supuesto fraude, denuncia rechazada por el órgano electoral y la asociación civil Transparencia.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 15 de abril acerca del proceso electoral en Perú, cuyo escrutinio avanza lentamente:
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