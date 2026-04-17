Uno de los grandes ejes agitados por José Antonio Kast en su campaña para llegar a la Presidencia de Chile fue la promesa de deportar a unos 330.000 migrantes en situación irregular. Por eso no sorprende la celeridad con la que su Gobierno ha querido iniciar ese proceso, que diversos expertos han señalado como de difícil cumplimiento.

Transcurrido poco más de un mes de la asunción del ultraderechista, un primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) partió de Santiago este jueves 16 de abril, con 40 extranjeros a bordo, una acción largamente simbólica con la que el Ejecutivo de Kast ha querido dar un golpe de efecto en su cruzada contra la inmigración irregular.

El grupo estaba compuesto por 17 bolivianos, 4 ecuatorianos y 19 colombianos, por lo que el avión militar, tras realizar una parada técnica en Iquique, tenía previsto efectuar escalas en Santa Cruz de la Sierra y Quito, antes de finalizar su recorrido la noche del jueves en Bogotá.

Según los datos oficiales, 25 de esas personas fueron expulsadas por medidas administrativas y 15 por orden judicial tras haber cometido faltas administrativas o delitos, como robos con violencia y de otros tipos, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y munición, lesiones o amenazas.

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Aunque a la prensa no se le permitió acompañar el operativo, imágenes divulgadas por las autoridades mostraron que cada uno de los migrantes fue escoltado por un oficial de la Policía de Investigaciones de Chile.

Esta expulsión no se trata, sin embargo, de una política nueva y medidas similares fueron adoptadas en administraciones anteriores. Durante el mandato del progresista Gabriel Boric (2022-2026), hubo más de una veintena de estos vuelos y cerca de 4.500 personas con órdenes vigentes de expulsión fueron deportadas, según el Servicio Nacional de Migraciones.

No obstante, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió que "el primer vuelo de expulsión del Gobierno anterior fue en el mes de octubre de su primer año", mientras que "nosotros, a mediados de nuestro segundo mes, ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados".

"Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses", añadió Pavez, sin dar detalles sobre la frecuencia con la que saldrán esos aviones o autobuses.

Según sus estadísticas, el Gobierno de Kast asegura que ya ha expulsado por diferentes vías a 196 migrantes en situación irregular desde su asunción el 11 de marzo pasado, mientras que sostiene que, tras conocerse su victoria electoral en diciembre, han salido de manera voluntaria un total de 2.180 venezolanos.

De acuerdo con medios locales, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

"Es el primer vuelo de muchos"

Al anunciar en la víspera esta medida, Kast prometió que este será "el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país".

En su breve mensaje, el ultraderechista también reivindicó "logros" de su llamado 'Plan Escudo Fronterizo', a través del cual ha iniciado la construcción de zanjas de 3 metros de profundidad y muros vigilados a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia, lo que, según él, ha permitido que en su primer mes de gobierno "se registren menos ingresos irregulares que en los 5 años anteriores".

El controvertido plan contempla además la aprobación de un proyecto de ley en trámite para que la migración irregular pase de ser considerada una falta administrativa a ser tipificada como delito y la implementación de "incentivos" para que extranjeros indocumentados abandonen el país de manera "voluntaria".

Esto se complementa, asimismo, con operativos de patrullaje y captura de sospechosos de haber ingresado de manera ilegal a Chile. En la noche del miércoles, por caso, unidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones actuaron en una treintena de puntos de Santiago y arrestaron a 56 personas, según informó este jueves el Ministerio de Seguridad.

De ese grupo, fuentes policiales indicaron que 20 tenían órdenes de detención vigentes, pero no ofrecieron información detallada de los otros 36 casos, dónde se llevaron a cabo los arrestos o la nacionalidad de los capturados.

El inicio de los vuelos de expulsión fue celebrado ampliamente por congresistas oficialistas o de partidos de derecha, aunque algunos, como el diputado Mauro González Villarroel, del derechista Renovación Nacional, manifestaron su deseo de que estas expulsiones se den de manera "permanente y continua, idealmente dos o tres veces al mes".

En la oposición, en cambio, algunos legisladores ironizaron sobre las acciones del Gobierno de Kast. Jaime Bassa, del izquierdista Frente Amplio, aseguró que "este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior", mientras que su par Lorena Fries subrayó que "con ese patrón de expulsión, vamos a necesitar 23 años", lo que "muestra la incoherencia y la poca factibilidad que tienen las medidas adoptadas o que pretende adoptar Kast y que las planteó en su campaña".

Kast urge al Congreso a aprobar su 'megareforma', que incluye la reducción de impuestos a empresas

En su primer discurso en cadena nacional desde que asumió el poder, José Antonio Kast pidió el miércoles 15 de abril que el Congreso apruebe "con urgencia y altura de miras" un controvertido paquete de cerca de 40 reformas, entre las que se incluye la reducción de impuestos a las empresas y beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

Consciente de que su coalición no tiene mayoría y depende, en gran medida, de sumar el apoyo del populista Partido de la Gente, Kast sostuvo que el texto, considerado uno de los proyectos estrella de su gobierno, "no es una agenda ideológica", sino "una respuesta concreta a emergencias reales".

Aunque aún no tiene fecha para su debate legislativo, el Ejecutivo ultraderechista espera que la 'megareforma' sea aprobada antes de septiembre, para poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año.

Según el mandatario, la propuesta apunta a cinco objetivos prioritarios: hacer que Chile sea más competitivo en materia fiscal, fortalecer el empleo formal, simplificar las regulaciones, brindar mayor certeza jurídica y regulatoria y ejercer moderación en el gasto público.

Entre las medidas que busca adoptar se encuentra la reducción gradual del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, una suerte de "blanqueo" de capitales desde el extranjero que podrían ser repatriados con el pago de una tasa única del 7% y la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo.

Con estas acciones, el Gobierno chileno se plantea llevar el crecimiento hasta el 4% –un objetivo que algunos analistas han tildado de poco realista–, reducir el desempleo al 6,5%, equilibrar las cuentas fiscales y fomentar la creación de empleo formal.

Entre las múltiples críticas que enfrenta, la oposición de izquierda lo acusa de impulsar "una reforma tributaria encubierta" que beneficia a los más ricos y que, de ser aprobada, significaría una fuerte caída en la recaudación de impuestos, justo cuando el país enfrenta una estrechez fiscal.

"Esta reforma es para los empresarios y esa es la vocación que el Gobierno tiene: no está pensando en el bienestar común, está pensando en privilegiar a un grupo reducido de la población, que es con la cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos", acusó este jueves la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien perdió el balotaje en diciembre frente a Kast.

Del mismo modo, el proyecto contempla cambios para agilizar la emisión de permisos ambientales para inversiones en sectores como minería. Organizaciones medioambientales han advertido que eso representaría un retroceso en los estándares de protección ambiental y expondría a Chile a consecuencias a corto, mediano y largo plazo por los efectos de la crisis climática.

Con EFE, Reuters y medios locales

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