Aumentos salariales: esfuerzos que no superan el costo de la canasta básica

La conmemoración del Día Internacional del Trabajador establecido para reivindicar los derechos de los empleados, llega a la clase trabajadora dominicana con aumentos salariales,que si bien han sido elogiados por el Gobierno por llegar en un momento de dificultad económica, aún no llegan a ser suficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar, que a nivel nacional está valorada RD$41,195.

Unos 14 salarios mínimos han sido incrementados según el Ministerio de Trabajo en lo que va de este gobierno, para mitigar los efectos de la inflación que ha subido en el último año en 9%, y en lo que va del 2022 2.80%.

Aunque tanto el gobierno como los empresarios han afirmado que una vez aumentado el salario mínimo, por efecto dominó los demás sueldos también lo hacen, los sindicalistas, como el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) Pepe Abreu, consideran que esto no se da en todos los casos, quedando el empleado con un monto muy poco diferenciado el uno del otro.

Costo Canasta Familiar por quintiles de ingresos (2021-2022)

Fuente: Banco Central

Aumentos salariales

El primer aumento anunciado y calificado como el más importante en 15 años y que superaba el porcentaje de la inflación acumulada desde la última revisión, fue el salario mínimo a los trabajadores del sector privado no sectorizado, en un 24% mediante reclasificación de empresas.

Con la reclasificación de empresas a la que llegaron mediante acuerdo el sector empresarial, trabajador y gobierno, el porcentaje del aumento quedó establecido de la manera siguiente: las grandes empresas de 19 % (RD$ 21 mil), las medianas un 59 % (RD$ 19,250), las pequeñas un 20.2 % (RD$ 12,900) y finalmente, un 11 % para las microempresas (RD$ 11,900).

Aumento al sector hotelero

Los trabajadores de hoteles, casinos, restaurantes, bares, cafés, cafeterías, clubes nocturnos, pizzerías, pica pollos, negocios de comida rápida, chimichurris, heladerías y otros establecimientos gastronómicos no especificados recibieron un aumento en su salario mínimo de 23%.

Este aumento, aunque no fue el propuesto por el sector trabajador (un 40%), también destacado como el más alto porcentaje en los últimos 17 años. Con este incremento un trabajador de una empresa grande gana un salario mínimo de RD$ 14 mil (20.7%); de una mediana, RD$10 mil 650 (28%) y de una micro o pequeña empresa, RD$9 mil 500 mensuales (26.9%).

Zonas francas industriales

En RD$ 13,915.00 quedó fijado el salario mínimo de los trabajadores del sector zonas francas industriales, al aplicarse un aumento de un 21%, que se comenzó a cobrar a partir de enero.

Cuando se aumentó la tarifa, los trabajadores que disfrutaban de un salario superior al mínimo establecido, seguirían recibiendo el mismo sueldo.

Operadores de Máquinas Pesadas

Los operadores de máquinas pesadas del área de la construcción vieron su salario mínimo aumentar en un 15.5 %. Con este aumento los que ganaban RD$ 23,412 pasaron a devengar RD$ 27,000 (15.3 %), mientras que los ayudantes cuyo sueldo era de RD$ 11,667 se le incrementó el salario de RD$ 13,500 (15.7 %).

Trabajadores del Azúcar

Los trabajadores del sector de la azúcar recibieron un aumento a su salario en un 101.8%, específicamente los del área agrícola y en un 97% a los de fábrica y administrativa. Con este incremento los trabajadores de campos pasaron de ganar RD$198 por jornada de ocho horas a RD$400, mientras que los de área administrativa de RD$7,663 a RD$15,000.

Pese a este aumento, los cañeros apostados frente al Palacio Nacional reclamaron que no existía la jornada de 200 pesos, porque no trabajan por jornadas sino por destajo. Esto quiere decir que los trabajadores ganan de acuerdo a lo realizado en el día, y no por un salario por jornada laboral de ocho horas.

Trabajadores de ONGs

Un aumento de 26.1 % al salario mínimo fue anunciado el pasado mes de febrero para los trabajadores de las asociaciones incorporadas sin fines de lucro, que prestan servicios de salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad y de servicios a terceros en condiciones de gratuidad.

Esto quiere decir, que los trabajadores de las ONG que ganaban RD$11,500, pasarán a devengar RD$14,500 (26.1 %).

Sector construcción

Los plomeros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros, entre otros trabajadores del sector construcción recibirán a partir de este 1 de mayo el aumento salarial anunciado el pasado 18 de abril, calificado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) como un sacrificio necesario debido a la situación económica.

Este incremento a su salario mínimo de un 24 %, será efectivo en un 21 % desde el primero de mayo y el 3 % adicional desde el primero de octubre de este año.

Tanto los trabajadores dominicanos como extranjeros (mayoría de origen haitiano) recibirán por igual el aumento, cuya tarifas están clasificadas según el trabajo que se desempeñe en una construcción.