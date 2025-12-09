Santiago Hazim fue amigo personal del presidente de la República, Luis Abinader, antes de que alcanzara la presidencia de la República en 2020. Médico ortopeda, fue fundador del Partido Revolucionario Moderno y pasó a ser una especie de asesor en políticas de salud del candidato presidencial en 2016 y en el 2020. Para nadie es un secreto que Santiago Hazim ha sido un profesional exitoso, sin necesidades materiales, y que se comprometió a un ejercicio público adherido a las políticas de transparencia de su líder y amigo Luis Abinader.

Desde que el 21 de agosto de 2020 Santiago Hazim fue designado como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, y en la primera gestión gubernamental, se realizó una gran transformación de esa entidad, ampliando la cobertura de servicios de salud de 4.8 millones de afiliados, de empleados públicos y familiares, a más de siete millones en el 2025. El presidente Abinader no escatimó esfuerzos ni sacrificios para que SENASA dispusiera de los recursos que otorgara derecho a la salud a la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas.

Pero adicionar a más de 3 millones de personas requirió de una gran cantidad de dinero a disposición del Senasa. Hazim ayudó a millones de personas a alcanzar mayores niveles de atención en salud. Los testimonios son muchos, y validan el sentido de humanidad y disposición para que Senasa fuese más eficiente.

El déficit de Senasa se convirtió en una preocupación pública, tanto del gobierno como de la oposición. Primero se habló de un déficit de 7 mil millones de pesos. Luego se comenzó a hablar de fraudes y servicios privilegiados a determinados centros de salud y profesionales prestadores de servicios. Luego el déficit subió a 14 mil millones. Y la oposición también se interesó, y escarbó en lo que estaba ocurriendo en Senasa.

El déficit subió a 17 mil millones, y el Ministerio Público fue puesto en alerta por el presidente de la República y funcionarios que parecían alarmados, como los de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hasta el que el monto total del déficit llegó a los 21 mil millones de pesos.

¿Qué pasó con la gestión de Santiago Hazim al frente del SENASA? ¿Los auditores internos no funcionaron? ¿Permitieron que el fraude creciera hasta un punto que ya no era controlable? El escándalo no podía ser mayor, protagonizado por una persona de la cercanía del presidente de la República. Ese hecho obligaba al presidente a ordenar una investigación exhaustiva, porque él dijo que tiene amigos y colaboradores, no cómplices.

Y cuando vio los datos parece que se alarmó y ordenó que el Ministerio Público jugara su papel, que investigara y acusara, y que la nueva dirección de Senasa se convirtiera en actor civil para recuperar hasta el último centavo. El Ministerio Público entrevistó a Hazim y ordenó dejarlo en prisión preventiva, y dispuso el apresamiento de 7 de sus colaboradores más cercanos, y presuntos cómplices.

La frase del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, luce atractiva y explicativa de lo que podría estar ocurriendo con algunas personas imputadas e investigadas: "Hay gente que se aloca".

El Ministerio Público deberá considerar el peligro de fuga, y analizarlo en relación con las condiciones de salud del doctor Hazim, quien desde hace tiempo padece de una enfermedad degenerativa, de acuerdo con algunas fuentes.

Con la declaración del domingo, del presidente de la República, queda dicho que Luis Abinader está convencido de que ha habido dolo y deslealtad ética de parte de su colaborador. Hay que leer con atención lo dicho por el presidente Abinader. El ex presidente Danilo Medina nunca acusó a ninguno de sus funcionarios sometidos e investigados, pero Luis Abinader actúa de forma distinta. Ha dicho:

"Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos.

Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en SeNaSa, ordené una investigación inmediata.

Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley.

Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado.

Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".

