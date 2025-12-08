El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho tras las denuncias por posibles actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La entidad condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, y pidió investigaciones completas y responsables.
Conep exigió que las denuncias se investiguen con rigor e imparcialidad, que se identifiquen responsables, se recuperen fondos y se apliquen las sanciones correspondientes.
El organismo subrayó la importancia de respetar el debido proceso y advirtió contra la conversión de procesos judiciales en persecuciones políticas o juicios mediáticos.
Además, instó a impulsar reformas y mecanismos de control que garanticen una gestión pública transparente y restauren la confianza en las instituciones.
El pronunciamiento de Conep se produce en un contexto de operativos e indagatorias incluida la denominada “Operación Cobra” con detenciones y registros en torno a presuntas irregularidades detectadas en SeNaSa.
Conep pidió que todas las actuaciones se rijan por la objetividad y la búsqueda de la verdad, con el fin de proteger el interés público y fortalecer el Estado de Derecho.
