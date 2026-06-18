El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) saludó hoy la aprobación en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional que busca mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

La institución consideró como un importante paso de avance la sanción de la iniciativa que viene a crear espacio fiscal al Estado para responder al actual contexto de crisis producto de los conflictos en Medio Oriente.

Para la aprobación la comisión bicameral conformada para el estudio del proyecto rindió un informe favorable tras ponderar cada una de las propuestas.

El proceso se concretizó luego de haber escuchado al ministro Magín Díaz y a ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes fueron convocados en sesiones previas por separado para responder inquietudes de los legisladores.

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La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación de acuerdo con los trámites establecidos en la Constitución de la República.

Al ofrecer su valoración sobre la aprobación, la institución reconoció el liderazgo y responsabilidad asumida por los legisladores, especialmente por los presidentes de ambos hemiciclos, Ricardo de los Santos, y Alfredo Pachecho, tras el sometimiento de la propuesta que realizó el pasado viernes 12 el presidente de la República, Luis Abinader.

De igual forma, agradeció las propuestas hechas por las diferentes bancadas legislativas en el seno del Congreso Nacional.

El proyecto diseñado por el MHE no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria.

Por el contrario, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas, entre otros beneficios.

Además, aumenta en un 15 % el umbral de los salarios exentos de pago de impuestos sobre la renta que pagan los asalariados al pasar de RD$ 34,685 a RD $39,900, así como un aumento en la deducción de gastos educativos y elimina impuestos anacrónicos.

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