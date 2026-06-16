Magín Díaz: el 90 % de la recaudación del proyecto fiscal recaerá sobre el 1 % más rico de la población

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación prevista en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % de la población con mayores ingresos.

Según explicó, la iniciativa generaría entre RD$ 40,000 millones y RD$ 50,000 millones, recursos que, aseguró, se obtendrán principalmente de los contribuyentes de mayores ingresos, sin trasladar la carga fiscal a la clase media, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ni a los sectores más vulnerables.

"El 90 % de la recaudación estimada provendrá del 1 % más rico de la población", sostuvo el funcionario durante una reunión con la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto.

Díaz defendió la propuesta al señalar que fue diseñada bajo criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica.

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"Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible. Lo importante es preservar la estabilidad económica, la equidad tributaria y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos", afirmó.

No habrá cambios al ITBIS

El ministro reiteró que el proyecto no contempla modificaciones al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni medidas que afecten directamente a las mipymes.

Explicó que la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el déficit fiscal, mantener los programas de subsidios y mitigar el impacto del actual escenario internacional sobre la economía dominicana.

Rendición de cuentas

Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo incorporará un mecanismo de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía sobre la ejecución de las medidas, el monto efectivamente recaudado y el destino de esos recursos.

"El objetivo es que la población pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el uso de los fondos recaudados", indicó.

Debate en el Congreso

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con la comisión bicameral que analiza el proyecto de ley, encabezada por el senador Pedro Catrain, en el que participaron legisladores del oficialismo y la oposición.

Durante la sesión también fueron escuchados representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quienes presentaron sus observaciones sobre la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo.

Al concluir la reunión, Díaz reiteró que el Ministerio de Hacienda y Economía continuará participando en la discusión legislativa con información técnica y datos que sustenten la propuesta.

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