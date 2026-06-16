Asociación Cibao presentó un programa de préstamos con descuento de nómina dirigido a colaboradores de empresas, una modalidad que busca facilitar el acceso a financiamiento formal mediante la deducción automática de las cuotas desde el salario.

La iniciativa fue dada a conocer durante un encuentro con ejecutivos de Recursos Humanos de distintos sectores, en el que también se abordaron estrategias para fortalecer la gestión del talento humano en las organizaciones.

De acuerdo con la entidad financiera, el programa permite acceder a préstamos de consumo, vehículos e hipotecarios en condiciones preferenciales, sin representar costos adicionales para las empresas afiliadas.

La vicepresidenta ejecutiva de Negocios de Asociación Cibao, Rebeca Meléndez, explicó que la propuesta procura ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia de mecanismos de financiamiento informales entre los trabajadores.

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"Este programa nos permite consolidar nuestro rol como aliado del sector empresarial, al ofrecer una alternativa que beneficia tanto a los colaboradores como a las organizaciones", expresó Meléndez.

Fénix Pérez Moya, coach empresarial.

Conferencia sobre gestión del talento

La presentación del programa se realizó en el marco del desayuno-conferencia "Diferentes perfiles, mismo resultado. Cómo alinear equipos y departamentos sin fricción ni desgaste innecesarios", impartido por la coach empresarial Fénix Pérez Moya.

Durante su exposición, la especialista abordó los desafíos que enfrentan las organizaciones para integrar equipos con perfiles diversos y sostuvo que las diferencias entre personas o departamentos no constituyen el principal obstáculo, sino la forma en que se gestionan los objetivos comunes.

Asimismo, compartió herramientas orientadas a fortalecer la comunicación, mejorar la coordinación entre equipos y favorecer entornos de trabajo más colaborativos.

Asociación Cibao informó que este tipo de encuentros forma parte de su estrategia de acercamiento al sector empresarial mediante iniciativas enfocadas en la educación financiera, el desarrollo del talento humano y la productividad de las organizaciones.

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